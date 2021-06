Huawei demande à ses employés de regarder une émission de propagande du Parti communiste

Ren Zhengfei, PDG et fondateur de Huawei, veut que les employés du groupe regardent une émission de propagande du Parti communiste chinois. Après avoir toujours nié la proximité de l'entreprise avec Pékin, l'homme d'affaires a en effet recommandé une série qui narre l'histoire romancée de la fondation du Parti en 1921.

Depuis la promulgation du décret Trump en mai 2019, Ren Zhengfei apparait régulièrement dans la presse pour défendre les interêts de Huawei. L'homme de 76 ans a notamment affirmé à plusieurs reprises que son entreprise n'était pas liée au pouvoir chinois, rejetant les accusations d'espionnage et de collusion des Etats-Unis. Washington accuse Huawei de glisser des portes dérobées à l'intention des services secrets chinois au sein de ses produits, dont ses équipements réseau.

En 2019, Ren Zhengfei a ainsi assuré qu'il préférerait la mort plutôt que de collaborer avec les services secrets chinois. Pourtant, l'entrepreneur s'est toujours montré très proche des valeurs et idéaux du Parti communiste, dont il est membre. Ancien cadre de l’Armée populaire, Ren Zhengfei admet publiquement “soutenir le Parti communiste”.

Ren Zhengfei recommande une émission de propagande aux employés Huawei

Lors d'une prise de parole récente, le PDG a été encore plus loin en recommandant une émission de propagande du Parti communiste à ses salariés. Diffusée à la télévision chinoise, la série L’âge de l’éveil raconte la fondation du Parti en 1921.

L'émission offre une vision idéalisée et romancée de la création du Parti, alternant les scènes de guerre et d'émotion. On y suit plusieurs combattants révolutionnaires enrôlés dans l'armée et présentés comme de véritables héros de la nation. La série a été réalisée à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation du Parti, qui aura lieu le 1er 2021. Elle a été diffusée dans certaines écoles sous prétexte d'apprendre l'histoire de la Chine aux plus jeunes.

“Aucune étape dans notre marche en avant dans l’histoire n’a été facile. Nous avons traversé bien des tournants au cours du siècle écoulé. Chacun d’entre nous devrait regarder cette importante comédie télévisée” recommande Ren Zhengfei aux employés chinois de Huawei, laissant planer le doute sur la sincérité de ses précédentes interventions.

