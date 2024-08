Le smartphone pliable en trois de Huawei pourrait arriver bien plus tôt que prévu, ces photos le prouvent

Huawei continue d'innover avec un nouveau smartphone pliable en trois parties. Ce modèle, encore en phase de développement, a été récemment aperçu. Cela laisse donc présager un lancement imminent.

Huawei est sur le point de devenir le premier grand fabricant à commercialiser un smartphone pliable en trois parties. Déjà au mois de juillet, des sources fiables avaient indiqué que la société allait devancer ses concurrents comme Samsung sur ce segment. Ce modèle, qui se distingue par sa finesse et son design unique, pourrait bien révolutionner le marché des smartphones pliables, où la course à l'innovation fait rage actuellement.

Ce nouveau smartphone pliable en trois parties a récemment été aperçu dans les mains de Richard Yu, un dirigeant de Huawei. Ceci confirme donc que l'appareil est en phase de finalisation. Doté d'un écran interne de 10 pouces, ce téléphone utilise une nouvelle technologie de batterie au silicium-carbone, connue pour sa densité énergétique plus élevée. Cette technologie promet d'améliorer l'autonomie de l'appareil, même si le temps de charge reste légèrement plus long que celui des batteries traditionnelles. Le design mince de ce modèle, malgré un îlot de caméra proéminent, en fait un appareil prometteur pour les amateurs de nouvelles technologies.

Le smartphone pliable en trois parties de Huawei pourrait sortir cet automne

Selon les dernières informations, Huawei pourrait lancer son smartphone pliable en trois parties avant même la sortie de sa prochaine série phare, le Mate 70, dont le lancement est prévu pour le mois de novembre ou décembre 2024. Cette approche permettrait à la marque de maintenir sa position de pionnier sur le marché des smartphones pliables, un segment où l'entreprise a récemment dépassé Samsung en termes de ventes mondiales.

Bien que ce nouveau design pliable en trois parties semble prometteur, des défis techniques subsistent. C’est en particulier le cas de ce qui concerne la durabilité des charnières et la longévité de l'écran. Malgré cela, Huawei avance avec confiance et s'efforce de repousser les limites de l'innovation dans un marché très compétitif.

Cette détermination est d'autant plus remarquable que l'entreprise doit composer avec des restrictions technologiques et des sanctions internationales qui ont limité son accès à certaines technologies clés. Le lancement de ce modèle pourrait ainsi marquer une étape importante dans l'évolution des smartphones pliables, tout en montrant que Huawei parvient à innover et à se maintenir sur le devant de la scène, malgré ce contexte difficile.