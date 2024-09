Huawei veut vous faire oublier l’iPhone 16, voici quand va débarquer le meilleur de ses smartphones

La course à l'innovation dans le domaine des smartphones est sur le point de s'intensifier une fois de plus, puisque Huawei est sur le point de dévoiler son appareil le plus ambitieux à ce jour.

Huawei a annoncé qu'il dévoilerait son très attendu smartphone pliant en trois parties lors d'un événement de lancement le 10 septembre. Vous avez bien lu, le géant chinois a choisi d’aller à la confrontation directe avec la dernière série d'iPhone 16 d'Apple, qui sera annoncée un peu plus tard le même jour.

Bien que Huawei n'ait pas fait d'annonce directe au sujet de l'appareil en trois parties, le président du Consumer Business Group de la société, Yu Chengdong, a laissé entendre qu'il s'agirait d'un produit révolutionnaire et unique en son genre. Dans une déclaration récente, Yu a déclaré : « Notre création de l'époque est là ! C'est un produit auquel d'autres ont pensé mais qu'ils ne peuvent pas fabriquer ». Cela fait écho à ses commentaires précédents sur le travail de Huawei sur un smartphone triplement pliable, suggérant que l'appareil dont on parle depuis longtemps est enfin prêt à faire ses débuts.

Huawei va lancer son premier smartphone pliable en trois parties

Le calendrier de l'événement de Huawei le place en concurrence directe avec Apple, qui devrait dévoiler la série iPhone 16 le 9 septembre. Cette rivalité entre les deux géants de la technologie n'est pas nouvelle, puisqu'ils se disputent la domination du marché chinois depuis des années maintenant.

En ce qui concerne l'iPhone 16, Apple serait en train d'apporter des modifications importantes au design et aux caractéristiques de son appareil phare. La différence la plus notable est l'abandon du traditionnel module carré de l'appareil photo, qui sera remplacé par un objectif vertical mince avec un boîtier en forme de pilule.

Sous le capot, l'iPhone 16 devrait embarquer une puce de série A plus rapide basée sur une gravure 3 nm, ainsi qu'une gestion thermique améliorée pour mieux contrôler la dissipation de la chaleur. Apple devrait également intégrer la technologie des micro-lentilles pour améliorer la luminosité et réduire la consommation d'énergie, ainsi qu'une structure de réduction des bords pour des bordures encore plus fines.

Si les détails du smartphone triple de Huawei restent largement mystérieux, les premiers rapports suggèrent qu'il sera équipé d'une puce de la série Kirin 9, d'un module de caméra circulaire géant et d'un corps au design éléguant. L'appareil devrait également être doté d'une technologie de charnière améliorée, permettant un pliage vers l'intérieur et vers l'extérieur, et d'un écran durable de 10 pouces utilisant la solution UTG (Ultra-Thin Glass). Il s’agirait là de l’écran de smartphone le plus cher jamais utilisé.