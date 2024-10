Huawei dévoile la Huawei Watch D2 : la montre connectée pour une santé maîtrisée

Découvrez la nouvelle HUAWEI WATCH D2, une montre connectée qui repense le suivi de la santé. Avec ses fonctionnalités avancées, elle offre une surveillance 24/7 de la pression artérielle, un suivi ECG complet et bien plus encore. Une montre indispensable pour ceux qui veulent allier bien-être et technologie au quotidien.

Découvrir la montre dès maintenant

L’hypertension touche aujourd’hui une personne sur trois dans le monde. Que vous soyez concerné ou que vous cherchiez simplement à mieux surveiller votre santé, la Huawei Watch D2 arrive à point nommé. Avec son design élégant et ses fonctionnalités innovantes, elle propose une véritable révolution pour le suivi de la pression artérielle et bien plus encore.

La Huawei Watch D2 montre qui pense à votre bien-être global

La Huawei Watch D2 s’impose comme la nouvelle référence en matière de santé connectée. Grâce à une mesure ambulatoire de la pression artérielle certifiée médicalement (CE MDR), elle surveille votre tension 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que vous soyez en réunion, en voyage ou simplement chez vous, cette montre vous assure un suivi constant sans avoir à utiliser d’équipements encombrants. Pour les patients hypertendus ou ceux à risque, la précision de cet appareil change la donne, permettant de suivre les variations de tension à tout moment de la journée, y compris durant la nuit.

Une compétence utile. D'après le Doctor Serge Kownator, MD : “En cas d'hypertension, l'auto-mesure joue un rôle essentiel dans l'évaluation de l'efficacité du traitement. Outre les appareils électroniques classiques, les montres connectées dotées de capteurs de pression artérielle se révèlent être des dispositifs pratiques et précis pour suivre les résultats du traitement“.

Au-delà de la surveillance de la pression artérielle, la Huawei Watch D2 vous offre un suivi santé complet. Dotée d’une analyse ECG avancée, elle permet de surveiller vos signaux vitaux avec précision et de vous alerter en cas d’anomalie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour prévenir les risques liés à des maladies cardiovasculaires, et peut être partagée avec votre médecin grâce à des rapports détaillés et faciles à exporter. En un clin d’œil, vous obtenez un aperçu complet de votre état de santé, de la fréquence cardiaque à la saturation en oxygène, en passant par le niveau de stress.

Parce qu’une bonne santé passe aussi par une activité physique régulière, la Huawei Watch D2 est équipée de plus de 80 modes d’entraînement. Que vous soyez amateur de course, de natation ou encore de randonnée, cette montre vous accompagne dans tous vos défis sportifs. Et pour plus de confort, vous pouvez recevoir vos appels en Bluetooth directement sur votre poignet, sans avoir à interrompre votre session d'entraînement.

En somme, la Huawei Watch D2 ne se contente pas de surveiller votre santé, elle vous permet de vivre pleinement chaque moment, tout en gardant un œil constant sur ce qui compte le plus : votre bien-être et celui de vos proches.

En savoir plus sur la Huawei Watch D2

Une offre de lancement irrésistible avec cadeaux exclusifs

Pour marquer le lancement de la HUAWEI WATCH D2, Huawei propose une offre exceptionnelle, idéale pour ceux qui souhaitent prendre le contrôle de leur santé tout en faisant une bonne affaire. La montre est disponible au prix de 399,99€ et s'accompagne de plusieurs cadeaux pour parfaire votre expérience :

Les écouteurs Huawei FreeBuds 5i offerts , parfaits pour passer des appels en Bluetooth ou écouter de la musique lors de vos entraînements

, parfaits pour passer des appels en Bluetooth ou écouter de la musique lors de vos entraînements 3 mois d’abonnement gratuit à l’ application HUAWEI Santé , qui vous donne accès à des entraînements exclusifs, des séances de méditation guidée, etc.

, qui vous donne accès à des entraînements exclusifs, des séances de méditation guidée, etc. Une balance connectée HUAWEI Scale 3 pour un suivi encore plus complet de vos progrès

Pour bénéficier de cette balance gratuitement, il vous suffit d’utiliser le code A20SCALE lors de votre commande. Ajoutez la balance à votre panier dans la section “lot personnalisé” avant d’ajouter la montre, puis entrez le code au moment du paiement pour voir le prix de la balance déduit. Une belle opportunité pour démarrer un véritable écosystème de santé connecté avec style et praticité*.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei.

*La Huawei Watch D2 est un dispositif médical réglementé de classe IIa et qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ce dispositif médical est fabriqué par Huawei Device Co., Ltd (Chine) et l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV Rheinland LGA Products GmbH (CE0197). La Huawei Watch D2 est un auto-moniteur numérique destiné à être utilisé pour mesurer la tension artérielle au poignet, y compris la mesure ambulatoire de la pression artérielle, chez les patients adultes dont la circonférence du poignet est comprise entre 13,0 et 21,0 cm. Les résultats obtenus ne doivent pas être utilisés comme base de diagnostic. Lire attentivement la notice et les conditions d’utilisation. Pour plus d’informations ou en cas de discordance entre les résultats et votre état de santé actuel, veuillez-vous rapprocher de votre professionnel de santé.