Huawei développe un nouveau système de transmission sans fil pour ses smartphones pliants

Une demande de brevet déposée par Huawei a dévoilé que le fabricant chinois souhaite connecter les deux parties de ses smartphones pliants à l’aide d’un dispositif sans fil, plutôt que d’utiliser des câbles qui passeraient sur la charnière.

Le 18 juin 2021, Huawei a publié un nouveau brevet numéroté CN112995370A en Chine. Celui-ci aurait été déposé en 2019, et expliquerait comment le fabricant compte améliorer le système de transmission des données sur ses smartphones pliants.

Selon le brevet, le dispositif remplace le câblage physique traditionnel utilisé pour la transmission de signal interne par une technologie de communication sans fil. Celle-ci réduit la perte signal de communication et garantit des performances de transmission stables entre les deux parties du smartphone pliant.

Huawei innove dans le domaine des smartphones pliants

En utilisant une technologie sans-fil pour permettre aux composants de communiquer entre eux au sein du téléphone, Huawei pourrait ne plus avoir besoin d’utiliser des connectiques qui passaient le long de la charnière du smartphone. Cela pourrait permettre au fabricant de gagner de la place et de la renforcer, même si nous avions pu voir que le Huawei Mate X2 est déjà indestructible même quand on le plie dans le mauvais sens.

Huawei avait présenté son Huawei Mate X2 en début d’année. Il s’agissait d’un véritable smartphone haut de gamme, puisqu’on pouvait le comparer à un Mate 40 Pro+ pliant aux airs de Galaxy Z Fold 2. On imagine que cette nouvelle technologie de transmission sans-fil pourrait être utilisée dans un futur appareil de cette gamme. D’après le brevet, celle-ci serait stable et fiable, et pourrait bientôt remplacer les systèmes de transmissions actuels qui relient entre eux les différents composants des smartphones. On sait que Huawei va lancer 3 smartphones pliants pas chers en 2021, peut-être que l’un d’eux utilisera ce nouveau système.

Huawei souhaite innover dans le domaine des communications sans fil. En effet, selon le classement mondial des brevets d'invention de technologies de réseaux de communication sans fil pour 2020 publié par le centre de recherche IPRdaily Chinese Network and income Innovation Index, Huawei est en tête avec 8607 brevets, suivi de Qualcomm et OPPO.

Source : Huawei Central