Huawei dément : pas de smartphone sous Harmony OS avant 2021

Huawei dément l’arrivée imminente d’un premier smartphone sous Harmony OS. Fidèle à Android malgré les sanctions américaines, le groupe chinois pourrait néanmoins commencer la transition vers son OS mobile maison dans le courant de l’année prochaine.

Privé de licence Android et des services Google sur décision de Donald Trump, Huawei a développé son propre système d’exploitation : Harmony OS. Actuellement réservé aux objets connectés de la marque, l’OS débarquerait bientôt sur les PC conçus par Huawei. D’après les informations du Global Times, un média chinois proche du pouvoir, un premier smartphone sous Harmony OS sortirait aussi d’ici la fin de l’année 2020 sur le marché chinois.

Huawei pourrait remplacer Android par Harmony OS en 2021

Interrogé par nos confrères d’IT Home, Richard Yu, PDG de la division mobile de Huawei, a démenti les informations du Global Times. Le groupe chinois n’a pas l’intention de lancer de smartphone équipé de son système d’exploitation maison d’ici fin 2020. Par contre, il est tout à fait possible qu’un terminal mobile sans Android soit commercialisé dans le courant de l’année prochaine. Face au raffermissement des restrictions, Huawei ne peut plus se permettre de différer éternellement l’arrivée de son OS sur le marché. Les analystes prédisent en effet une chute de 75% des ventes de smartphones Huawei dans le monde dans le courant de l’année prochaine.

Dans la foulée, Richard Yu a évoqué les sanctions américaines qui interdisent à Huawei de se fournir en puces auprès de ses partenaires. Selon le dirigeant, Huawei travaille actuellement sur « des moyens de résoudre ce problème », note IT Home. En attendant, le groupe chinois n’est plus en mesure de produire les SoC Kirin indispensables à ses smartphones.

Huawei devrait nous en dire plus sur l’avenir de son OS mobile lors de la conférence HDC 2020 du 10 septembre 2020. Lors de cet événement dédié aux développeurs, le constructeur chinois devrait aussi lever le voile sur EMUI 11, une nouvelle version de sa surcouche Android, et dévoiler les nouveautés de ses HMS (Huawei Mobile Services), l’alternative aux services de Google. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : IT Home