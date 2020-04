Huawei confirme que certains de ses smartphones recevront bien l’API anti-COVID de Google

Selon Huawei, même si les smartphones de la marque les plus récents ne pourront pas profiter de l’API de traçage conçue par Google et Apple, les smartphones sortis avant mai 2019 auront la possibilité d’en bénéficier.

Voilà plus d’un an déjà que dure l’affaire entre Huawei et les États-Unis. Le second interdit au premier de commercer avec les entreprises américaines, en conséquence de quoi, les nouveaux modèles de la marque chinoise ne bénéficient toujours des services ni des des applications Google. Mais alors, est-ce à dire que tous les smartphones Huawei seront privés aussi de l’API de traçage anti-COVID réalisée conjointement par Apple et Google ? Huawei a tenu à apporter officiellement quelques éclaircissements sur la situation.

Huawei et Google de nouveau réunis, mais uniquement sur les anciens modèles

Pour contrer toutes les spéculations quant à une éventuelle non-intégration de ce service Google/Apple, Huawei l’a confirmé : oui, l’API de traçage sera bien intégrée à certains de ses appareils. Ils devront néanmoins remplir deux conditions : en premier lieu, ils doivent avoir été lancés avant mai 2019. Comme on pouvait s’y attendre, cela signifie que tous les modèles les plus récents, comme le Mate 30 Pro, le P40 ou le P40 Pro, ne profiteront pas de l’API de traçage anti-COVID de Google.

Autre restriction : pour fonctionner et ne pas décharger l’appareil au bout de quelques heures, l’API a besoin d’un smartphone compatible avec le Bluetooth Low Energy (Bluetooth à basse consommation). Si Huawei n’a pas livré aucun détail quant aux modèles exacts prenant en charge cette norme, on rappelle qu’Android est compatible avec le BLE depuis sa version 4.3. En revanche, en se basant sur un rapport du Financial Times, il y aurait tout de même près de 2 milliards de téléphones qui ne prendraient pas en charge ce fameux BLE, sans lequel l’API de traçage ne peut fonctionner.

Google et Apple devraient publier le premier framework de leur API d’ici le mois prochain. Dans la foulée, une version grand public ne devrait pas trop tarder.