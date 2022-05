Huawei Band 7 : plus léger et plus fin, le bracelet connecté se dote enfin de l’Always On Display

En plus de nous présenter son dernier smartphone pliable, le Huawei Mate XS 2, Huawei a lancé une nouvelle génération de bracelet connecté, le Huawei Band 7, successeur du Huawei Band 6 de l'année dernière.

Le Huawei Band 7 n’est pas une révolution par rapport au modèle précédent, mais apporte tout de même quelques nouveautés intéressantes. Tout d’abord, le Band 7 possède le même écran AMOLED de 1,47 pouce que son prédécesseur et arbore le même design allongé avec un écran en verre incurvé. On peut également retrouver un bouton physique sur la tranche droite.

Cependant, malgré ces similitudes, Huawei a grandement affiné son bracelet. Le Huawei Band 7 mesure seulement 44,3 x 26 x 9,99 mm. En comparaison, le Band 6 mesurait 43 x 25,4 x 11,45 mm et pesait 18 grammes. La nouvelle génération est donc beaucoup plus fine, mais aussi plus légère. En effet, Huawei a également réussi à réduire de 2 grammes le poids du Band 7, qui ne pèse plus que 16 grammes. Vous ne sentirez peut-être pas la différence, mais il s’agit tout de même d’une réduction de plus de 10 % par rapport au Huawei Band 6.

Le Huawei Band 7 est compatible avec la fonctionnalité Always On Display

La principale nouveauté de la Huawei Band 7 est la prise en charge de l’Always On Display, comme peuvent le faire des montres haut de gamme. Cette fonctionnalité vous permet de continuer à pouvoir lire l’heure même lorsque l’écran est éteint. Elle fait donc mieux que le célèbre Xiaomi Mi Band 6 sur ce point.

Sur le plan esthétique, vous avez le choix entre quatre couleurs différentes et plus de 8 000 cadrans. Pour ce qui est de l'autonomie de la batterie, elle est d'environ deux semaines ou de dix jours en cas d'utilisation intensive. Si vous vous retrouvez à court de batterie, une charge rapide de cinq minutes vous donnera deux jours d'autonomie.

Les capteurs intégrés comprennent un accéléromètre, un gyroscope et un capteur optique de fréquence cardiaque. Il peut surveiller jusqu'à 96 types d'activité sportive différents et dispose également d'une reconnaissance intelligente de 6 sports.

Huawei a lancé deux versions différentes de son Band 7 : un modèle standard et une variante NFC qui vous permettra d'effectuer des paiements avec les services et terminaux compatibles. Le bracelet n’est pour l’instant disponible qu’en Chine à partir de 269 yuans (39 euros). Comme c’était le cas avec le Band 6, on imagine qu’une version internationale devrait être lancée prochainement.