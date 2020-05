HTC U Hear : le constructeur va lancer des clones des AirPods en noir

HTC est sur le point de lancer ses propres écouteurs True Wireless. Baptisés U Hear, ils reprennent largement le design des AirPods, jusqu’au design général de la boîte. Contrairement aux écouteurs Apple et nombre de propositions alternatives, ils sont néanmoins proposés dans un coloris noir.

En quelques années HTC est passé d’acteur majeur de l’industrie du smartphone à un véritable outsider. Mais cela ne veut pas dire que le constructeur a jeté l’éponge. Malgré une longue période de ralentissement, HTC continue de concevoir des smartphones et des accessoires. Et semble encore penser, en 2020, pouvoir totalement remonter la pente.

L’une des dernières manifestations de cette posture combative s’est illustrée dans une demande de certification déposée auprès de la National Communication Commission (NCC) de Taïwan. On découvre ainsi que HTC s’apprête à lancer des écouteurs True Wireless. La demande révèle jusqu’à leur nom : ils s’appelleront les HTC U Hear qui joue sur la griffe U (comme le HTC U11) et le jeu de mot en anglais « U Hear »/ »You Hear » (Vous Entendez).

Pour le reste les données techniques transmises à la NCC ne sont pas très bavardes. On saura simplement qu’il s’agit d’un dispositif bluetooth. Le dépôt s’accompagne néanmoins de photos qui dévoilent davantage de détails. D’abord leur design général : comme de nombreux constructeurs, nous dirons poliment que HTC apprécie beaucoup le design des produits Apple. Tout, dans les dimensions et les formes, jusqu’à celle de la boîte évoque en effet les AirPods d’Apple.

A l’exception notable du coloris noir : les écouteurs Apple officiels et la plupart des alternatives concurrentes comme les FreeBuds 3 de Huawei sont blanches. Alors même que de nombreux utilisateurs demandaient ce coloris depuis le lancement des AirPods. Il y a par ailleurs d’autres petites différences avec les True Wireless Apple : la boite s’ouvre dans le sens de la longueur et non sur le dernier tiers, et les écouteurs s’y connectent au moyen de contacts sur le flanc de leur tige, plutôt que via des contacts placés à l’extrémité.

Autre différence : le connecteur Lightning est remplacé par un connecteur USB type C. Que pensez-vous de ces écouteurs ? Quel serait selon vous leur juste prix qui permettrait à HTC de gagner des parts de marché – dans un segment qui commence à être un peu saturé par les clones des AirPods ? Partagez votre avis dans les commentaires !