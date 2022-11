Voici à quoi aurait pu ressembler le tout premier smartphone Android

Rich Miner, l'un des cofondateurs d'Android a dévoilé un rendu du HTC Sooner, l'appareil qui aurait dû être le premier smartphone du marché. Dans une discussion passionnante sur Twitter il évoque l'histoire et les enjeux du développement de cet appareil.

Le HTC Dream fut le premier Android à être commercialisé en France et dans le monde en mars 2009. Presque un an et demi après la sortie de l’iPhone, premier du nom. À en croire Rich Miner, l’un des fondateurs d’Android, le système d’exploitation pour les téléphones portables de Google aurait pu être totalement précurseur. Pour le prouver, il a levé le voile sur des rendus de ce qu’aurait dû être le premier smartphone.

All along we were working on 2 phones, Sooner, more blackberry-like & Dream, touchscreen based. After the iPhone launch we did cancel Sooner to focus on Dream (eventually the Google G1) but its design changed little from this rendering made 5 months before the iPhone launched. pic.twitter.com/lC8m0WolgE — Rich Miner (@richminer) October 31, 2022

Selon Me Miner, le prototype de ce smartphone originel était prêt cinq mois avant la commercialisation de l’iPhone 2G. Google aurait pu coiffer Apple sur le poteau et se targuer d’avoir été l’initiateur d’une révolution technologique mondiale. Deux smartphones étaient en préparation dans les services R&D d’Android : le Dream et le Sooner. Le développement de ce dernier a été abandonné, et les équipes se sont concentrées sur le développement du G1.

HTC développait deux appareils destinés à concurrencer l'iPhone 2G : le Dream et le Sooner

Force est d'admettre que même après quatorze ans, les rendus du HTC Sooner continuent de dégager un charme certain. L’appareil à clapet coulissant en plastique noir rappelle forcément le design de son frère, le HTC Dream, mais également celui des défunts Blackberry. Les boutons de contrôle sont, certes, anachroniques de nos jours, mais le clavier et le liseré vert fluo apportent une touche délicieusement rétrofuturiste qui, encore en 2022, a de nombreux adeptes. Le Sooner avait définitivement plus de personnalité que le sage G1, mais on peut comprendre que les gens de HTC aient à l’époque voulu rester “prudents”. De nos jours, les couleurs néon et les clapets font un retour triomphal, avec des smartphones tels que le Samsung Galaxy Z Flip 4 et autres Motorola Razr 3, par exemple.

On constate qu’en plus d'une molette de navigation et de quatre boutons dédiés à la téléphonie situés sur le menton de l’appareil, l’écran arborait deux touches servant à lancer le navigateur et le client email. Des idées pas si bêtes en leur temps, qui n’ont pas été retenues sur le Dream. En effet, ce dernier, avec ses cinq boutons en façade, était définitivement plus sobre. Selon Rich Miner, la sortie de l’iPhone a précipité l’abandon du HTC Sooner au profit du Dream.