Honor X10 : une version Pro dévoilée avec capteur Sony 40 MP et zoom optique 5x

Honor présentera la semaine prochaine deux nouveaux smartphones : le Honor X10 et le Honor X10 Pro. Ils font en attendant l’objet de fuites généreuses en détail. La dernière dévoile l’ensemble tout ce qu’il faut savoir sur leur équipement photo : définition des capteurs et attributs des optiques. L’un d’eux serait équipé d’un zoom optique 5x.

La semaine dernière, nous avons publié un article concernant le Honor X10. Il était basé sur une fuite annonçant une présentation du smartphone le 20 mai. Soit la semaine prochaine. Cette date était accompagnée de plusieurs informations techniques sur le smartphone, notamment la taille et la définition de son écran (6,63 pouces et Full HD+), son chipset (le Kirin 820 avec modem 5G intégré) et la capacité de sa batterie (4200 mAh).

Cette semaine, une nouvelle fuite, en provenance du portail de microblogging chinois Weibo, complète cette première indiscrétion avec plusieurs détails. Le premier détail est l’existence d’une version Pro du Honor X10. Il n’y aura donc pas un, mais deux smartphones annoncés la semaine prochaine. Le deuxième détail concerne la photographie. La configuration du quadruple capteur photo a ainsi été dévoilée. Et, bien évidemment, elle est différente d’un modèle à l’autre.

Zoom optique 5x pour la version Pro

Le Honor X10 serait équipé d’un capteur principal 40 mégapixels signé Sony, d’un capteur secondaire 8 mégapixels avec objectif grand-angle et d’un capteur 2 mégapixels pour la macro. Nous supposons que le dernier capteur est aussi un modèle 2 mégapixels pour le calcul des profondeurs. Vous retrouverez ce dernier, le capteur principal et le capteur 8 mégapixels dans la version Pro. Le capteur macro est remplacé par un second capteur 8 mégapixels placé derrière un objectif télescopique (et périscopique) offrant un zoom optique 5x.

Le capteur selfie est un modèle 16 mégapixels dans les deux téléphones. Deux autres différences séparent le X10 et le X10 Pro. La première est à retrouver au niveau de l’écran. Si les dalles mesurent la même taille et offrent la même définition, le taux de rafraichissement est différent : 90 Hz pour la version Pro et 60 Hz pour la version classique. En outre, si la capacité de la batterie et la puissance de la charge rapide sont identiques (22,5 watts), la version Pro profite aussi de la charge rapide sans fil avec une puissance maximale de 20 watts.

Source : Weibo