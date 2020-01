Honor : une certification révèle l’existence du V30 Lite

Honor pourrait lancer prochainement le V30 Lite. Une certification du MIT, le ministère de l’industrie et des Technologies de l’information chinois, semble confirmer cette hypothèse, au regard des différents visuels et caractéristiques techniques de l’appareil.

Les Honor V30 et V30 Pro ont présenté officiellement le 26 novembre 2019, et pour l’heure les deux smartphones se sont toujours attendre en France. Une attente qui pourrait néanmoins bientôt arriver à son terme, puisque le V30 Pro pourrait débarquer en Europe le 24 février 2020. Le constructeur envisage de tenir une conférence pour l’annoncer en bonne et due forme lors du MWC 2020 à Barcelone.

En parallèle, il semble bien que Honor travaille actuellement sur une version accessible du V30. L’existence de ce probable V30 Lite nous a été révélée via un document de certification du MIT, le ministère de l’industrie et des technologies de l’information chinois. Cet appareil inédit partage les mêmes numéros de modèle que les Honor V30 et V30 Pro : MOA-AL00 et MOA-TL00.

Ces documents lèvent voilent sur certaines caractéristiques du smartphones. En premier lieu, Honor a repris le design de la caméra arrière du V30 pour ce V30 Lite. D’après nos confrères du site GSM Arena, le triple capteur du V30 et V30 Pro aurait laissé sa place à un double capteur seulement, le module central à l’arrière apparaissant comme un Flash LED.

En outre, on retrouve une encoche « goutte d’eau » sur l’écran, en lieu et place du double trou qui accueillait le double capteur à selfie du V30 et V30 Pro. L’ensemble photo a donc été revu à la baisse pour ce V30 Lite, à l’arrière comme à l’avant. Pas de trace de lecteur d'empreintes digitales sur les différents visuels fournis avec les documents de certification. ,,

Enfin, ce certificat du MIT nous informe que cet appareil mesurera 159,07 x 74,06 x 9,04 mm avec un écran de 6,3 pouces et une batterie de 4900 mAh. La prise en charge de la double carte SIM semble également de la partie, au regard des spécifications affichées. Il faudra l’officialisation de l’appareil pour avoir de plus amples informations.

Source : GSM Arena