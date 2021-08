Honor Magic3 : une photo volée du smartphone dévoile 5 caméras à l’arrière

Le Honor Magic3, le prochain smartphone du fabricant chinois, a déjà été dévoilé par le PDG en personne lors d’une interview sur une chaîne de télévision chinoise. Ce dernier a pris en main le smartphone, et nous savons désormais qu’il possèdera 5 caméras à l’arrière.

En amont de la présentation du smartphone le 12 août prochain, George Zhao, le PDG de Honor, a fait une démonstration des capacités d'IA que nous devrions attendre du Magic3 avec un appareil doté de cinq caméras en forme de M. Sans surprise, il y a tout lieu de penser qu'il s'agit du nouveau Honor Magic3, puisque la disposition des capteurs photo est unique.

Même si le smartphone était caché sous un imposant étui de protection, la vidéo laissait entrevoir 5 caméras à l’arrière. En effet, on peut apercevoir 2 lignes de capteurs, 2 en haut et 3 en bas, et ceux-ci forment un trapèze. Le module entier semble énorme, puisqu’il occupe presque la moitié de la surface du dos de l’appareil.

Que sait-on du Honor Magic 3 ?

Honor n’a pas attendu la présentation officielle du Honor Magic3 pour lâcher les premières informations sur son smartphone. Nous savons déjà qu’il s’agira du premier téléphone équipé d’un Snapdragon 888+, la version overclockée du Snapdragon 888 classique.

Même si nous n’avons pas pu voir le design réel du Honor Magic3, le leaker @RODENT950 nous a donné un aperçu de ce à quoi allait ressembler le smartphone. On découvre au dos une forme circulaire abriant les 4 capteurs photo, et un cinquième capteur photo en son centre. Si ce design se confirme, il s’agirait d’un des modules photo les plus imposants que nous avons pu voir à ce jour. Il est important de noter que le smartphone ne semble abriter aucun capteur périscope, il ne faudrait donc pas s’attendre à un zoom optique très performant.

À l’avant, on retrouvera un écran incurvé poinçonné avec deux capteurs pour les selfies. Il pourrait s’agir d’un capteur grand-angle et un ultra grand-angle, comme nous avions déjà pu voir chez d’autres fabricants.

Le Honor Magic 2 succèdera directement à l’étonnant Magic2 de 2018, dont la particularité était son design coulissant qui laissait apparaitre un capteur selfie accompagné de deux caméras pour la mesure de la profondeur.

