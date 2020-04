Honor dévoile les 9C, 9A et 9S : 3 smartphones entrée de gamme sans services Google

Honor vient de lever le voile sur trois nouveaux smartphones entrée de gamme : les 9C, 9A et 9S. Sans surprise, le trio se distingue de la concurrence par l’absence des services et des applications de Google. Honor mise à la place sur les HMS, la suite d’applications développés par sa maison mère, Huawei. Date de sortie, prix et fiche technique…On fait le point sur les 3 téléphones.

Honor vient d’ajouter trois smartphones à son catalogue en Russie. Comme annoncé, les Honor 9C, 9A et 9S sont privés de licence Android suite aux restrictions du gouvernement américain. Comme Huawei, Honor n’est donc pas autorisé à intégrer les services de Google à ses smartphones. Les Google Mobile Services sont donc remplacés par les Huawei Mobile Services. Cette suite d’applications comprend des services comme comme Huawei ID, Huawei Mobile Cloud, Huawei Video, Huawei Themes, Huawei ScreenMagazine ou encore Huawei Browser.

Quelle fiche technique pour les Honor 9C, 9A et 9S ?

Honor 9C Honor 9A Honor 9S Dimensions 159.8 x 76.1 x 8.1 mm 159.1 x 74.1 x 9 mm 146.5 x 70.9 x 8.4 mm Poids 176 g 185 g 144 g Ecran 6,39 pouces LCD

720 x 1560 pixels

19.5:9 ratio 6,3 pouces LCD

720 x 1600 pixels

20:9 ratio 5,45 pouces LCD

720 x 1440 pixels

18:9 ratio Chipset Kirin 710A (12 nm) Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm) Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm) OS Android 10 + Magic UI 3.1 Android 10 + Magic UI 3.1 Android 10 + Magic UI 3.1 RAM 4 Go 3 Go 2 Go Stockage 64 Go 64 Go 32 Go microSD non non non Capteur principal 48 MP, f/1.8

8 MP, f/2.4, 120°

2 MP, f/2.4 13 MP, f/1.8

5 MP, f/2.2

2 MP, f/2.4 8 MP, f/2.0 Capteur secondaire 8 MP 8 MP 5 MP Batterie 4000 mAh 5000 mAh 3020 mAh 5G non non non Biométrie Scanner d’empreinte au dos Scanner d’empreinte au dos Scanner d’empreinte au dos Résistance à l'eau non non non

Le Honor 9C est recouvert d’un écran LCD de 6,39 pouces (1560 x 720 pixels) avec un poinçon. Cette cavité renferme un capteur selfie de 8 mégapixels. Au dos, on trouve un triple capteur photo composé d’un objectif principal de 48 mégapixels et un lecteur d'empreintes digitales. Le smartphone est alimenté par le SoC Kirin 710A couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. L’autonomie est confiée à une batterie de 4000 mAh.

De son côté, le Honor 9A est sublimé d’un écran LCD de 6,3 pouces (1600 x 720 pixels) surmonté d’une fine encoche. Cette encoche cache un capteur frontal de 8 mégapixels. Sur la face arrière, Honor mise sur un triple capteur avec un module principal de 13 mégapixels. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh et un chipset MediaTek Helio P22 épaulé par 3 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

Encore plus abordable, le Honor 9S est équipé d’un écran LCD de 5,45 pouces (1440 x 720 pixels) cerclé de larges bordures. Dans la bordure supérieure, on trouve un capteur selfie de 5 mégapixels. L’appareil photo dorsal se résume à un capteur photo unique de 8 mégapixels disposé dans un carré. On retrouve le SoC Helio P22 accompagné de seulement 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage interne. Enfin, Honor confie l’autonomie du terminal à une batterie de 3020 mAh. On notera que les trois smartphones tournent sous une version open source d’Android 10 avec la surcouche Magic UI 3.1.

Quel prix et quelle date de sortie ?

Pour le moment, les trois smartphones semblent réservés au marché russe. En Russie, le trio sera disponible à l’achat dès le 4 mai 2020, notamment sur le site officiel de la marque. Découvrez la grille tarifaire avec la conversion des prix en euros :

Honor 9C : approximativement 160 euros

Honor 9A : approximativement 140 euros

Honor 9S : approximativement 90 euros

Pour l’heure, on ignore si Honor a l’intention de commercialiser les 9C, 9A et 9S dans d’autres pays d’Europe. Que pensez-vous de cette nouvelle gamme ? Les trois smartphones peuvent rencontrer le succès sur ce segment de marché malgré l’absence des services ultra populaires de Google ? On attend votre avis dans les commentaires.