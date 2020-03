Honor 30 : ses photos seraient plus lumineuses que celles des Galaxy S20

Le Honor 30 embarquerait un capteur plus grand et avec de plus gros pixels que le capteur ISOCELL Bright HM1 du Samsung Galaxy S20 Ultra selon un slide d’une présentation repris par le site Slashleaks.

Coronavirus ou pas, Honor s’apprête à dévoiler de nouveaux smartphones, notamment les Honor 30 et Honor 30S. Or on vient d’en apprendre davantage sur le capteur photo principal de la déclinaison la plus premium, le Honor 30. A en croire la slide d’une présentation leakée sur le site Slashleaks le prochain smartphone de Honor utiliserait un capteur 1/1.3″, contre un capteur 1/1.33″ sur le Galaxy S20 Ultra.

Le Honor 30 a un capteur plus grand

Surtout ce capteur, fabriqué lui aussi par Sony, embarque des pixels bien plus gros. Le Honor 30 a des pixels de 1.2µm contre des pixels 0.8µm sur le capteur ISOCELL Bright HM1 du Galaxy S20 Ultra. En conséquence, le Honor 30 aurait un capteur 48 mégapixels contre 108 mégapixels pour le smartphone le plus premium chez Samsung. En photographie sur smartphone, de plus gros pixels signifie avoir un avantage dans les situation de nuit et de faible luminosité.

Ainsi on peut s’attendre à des clichés encore plus lumineux – un domaine dont on sait l’expertise de Huawei, marque à laquelle Honor est lié. Bien sûr le zoom devrait être inférieur sur ce capteur, bien que cela reste à démontrer. Il reste également une autre inconnue qui définira pour beaucoup la qualité des clichés de ce smartphone : la qualité du traitement de l’image. Sans celui-ci, les clichés qui sortent, bruts, des capteurs photo d’un smartphone sont pleins de bruit, aberrations couleur et sont mal exposés…

Il faudra donc attendre la sortie effective du smartphone et notre test maison pour s’en assurer.

Source : Android Central