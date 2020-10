Honda raccroche la Formule 1 pour se concentrer sur les voitures électriques

Honda annonce dans un communiqué son intention de ne plus participer aux champuinnats de Formule 1 à la fin de la saison 2021. Le constructeur veut rediriger ses investissements R&D vers ses technologies électrique batterie et Fuel Cell (hydrogène).

“Honda Motor Co. Ltd. a annoncé aujourd'hui sa décision de conclure sa participation au FIA Formula One (F1) Championship en tant que fournisseur d'unités de puissance à la fin de la saison 2021”, peut-on lire dans un communiqué officiel Honda. Le constructeur quitte la Formule 1 pour mieux concentrer ses ressources à la transition vers des véhicules électriques.

“Alors que l'automobile vit sa transformation du siècle, Honda a décidé de tout miser sur sur la réalisation de la neutralité carbone d'ici 2050 […] dans cet objectif, Honda doit concentrer ses ressources d'entreprise de recherche et développement dans des domaines d'avenir pour les technologies d'énergie et de puissance, ce qui comprend le Fuel Cell (FCV) et les batteries (BEV)”, explique Honda.

Honda veut se concentrer à 100% sur les technologies d'avenir

Honda était à l'origine de motorisations hybrides pour la prestigieuse équipe Red Bull Racing – deuxième dans les classements – ainsi que l'autre équipe Red Bull Scuderia AlphaTauri. Le constructeur affirme avoir atteint son objectif avec trois victoires lors de la dernière saison et deux supplémentaires en 2020. Désormais, tous les efforts de la firme seront rassemblés dans un nouveau centre de recherche ouvert en avril 2020.

Ce centre, baptisé Innovative Research Excellence, Power Unit & Energy a pour but de développer les technologies qui permettront à Honda “d‘électrifier les deux tiers de [ses] ventes automobiles dans le monde d'ici 2030“. Un objectif qui n'est qu'une étape en vue d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le centre permet d'expérimenter avec diverses technologies de propulsions développées par Honda dans l'automobile, mais pas seulement.

Le constructeur évoque notamment ses technologies de moteurs turbo jet pour les avions de chasse. A en croire le constructeur, tout le savoir accumulé en marge de sa participation aux championnats de F1 sera transféré au nouveau centre de recherche “en particulier dans le domaine de la gestion de l'énergie et des technologies de carburant”.