Hogwarts Legacy est beaucoup plus beau sur Switch 2, la preuve en vidéo avec ce comparatif graphique

Pour ceux qui se demandaient à quelles différences de graphismes l'on peut s'attendre entre la Switch 2 et la Switch 1, un comparatif vidéo avec Hogwarts Legacy nous en fait la démonstration.

Les premiers propriétaires d'une Switch 2 vont bientôt pouvoir mettre leurs mains sur la console. Elle sort le 5 juin 2025, et si le catalogue de lancement manque d'exclusivités à part Mario Kart World, les joueurs auront l'occasion de profiter de jeux d'éditeurs tiers. Certains n'étaient jamais sortis sur la première Switch, d'autres si, mais seront disponibles dans une version spécialement optimisée pour la Switch 2. C'est le cas de Hogwarts Legacy, le jeu solo dans l'univers Harry Potter d'Avalanche qui a fait sensation début 2023.

Pour l'occasion, Nintendo a publié un comparatif graphique en vidéo entre la version Switch 2 et la version Switch 1 du jeu. À gauche, vous pouvez observer Hogwarts Legacy sur la première Switch, et à droite, la même scène sur Switch 2. L'amélioration est très notable. D'abord, la version Switch 1 paraît extrêmement pâle, comme si un filtre gris était appliqué sur l'image. Le contraste et la colorimétrie sont bien plus plaisants à l'œil sur Switch 2.

Les graphismes Switch 2 d'Hogwarts Legacy se montrent

La projection des ombres et des lumières semble aussi beaucoup plus précise sur la nouvelle génération de la console hybride. L'image est plus détaillée sur Switch 2, ce que l'on peut sans doute attribuer à une définition plus élevée, mais pas que. Sur certaines scènes, comme sur le pont pour accéder à Pré-au-Lard, les textures paraissent plus travaillées et on a moins l'impression d'évoluer dans un décor en carton-pâte.

Les animations ne sont malheureusement pas plus heureuses à première vue. Quand le personnage vole sur un balai, l'effet du vent sur la robe donne l'impression d'être le même sur les deux consoles. La robe en elle-même est par contre un peu moins grossière sur Switch 2. Il est difficile de déterminer sur ces images si le framerate est plus élevé sur Switch 2.

Les évolutions graphiques ne valent sans doute pas de redécouvrir Hogwarts Legacy sur Switch 2 après y avoir joué sur Switch 1, mais les joueurs Nintendo qui étaient passés à côté jusqu'ici pourront en profiter dans de meilleures conditions avec cette nouvelle version.