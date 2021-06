Near, qui a créé le meilleur émulateur de la Super Nintendo, est décédé

Near n’a plus donné de nouvelles depuis ce dimanche. Un proche a partagé sur Twitter un long texte accusant les membres de 4chan et Kiwi Farms de l’avoir poussé au suicide après des années de cyberharcèlement. Near était connu pour avoir développé l’un des émulateurs les plus populaires de tous les temps.

Ce 27 juin 2021, Near admettait sur son compte Twitter n’avoir « jamais été capable de sourire ». S’en est suivi un long thread, décrivant les horreurs vécues depuis de nombreuses années. Victime de cyberharcèlement sur 4chan pendant des années, l’arrivée des membres du forum Kiwi Farms n’a fait qu’empirer la situation. Ces derniers ont tenté par tous les moyens d’attirer l’attention de Near, « en attaquant sur [son] autisme, en attaquant et révélant des informations privées sur [ses] amis, en perpétuant du chantage au suicide ».

Ce lundi 28 juin, Near a mis fin à ses jours, ne parvenant plus à surmonter ses difficultés. Un proche a partagé, via le compte Twitter du hacker Hector Martin, une lettre ouverte accusant directement ses harceleurs. « Near était un esprit brillant dans une partie du web trop souvent en proie à la toxicité et au harcèlement. Malgré cela, sa vie a été consacrée à sa seule passion : l’émulation et les jeux rétro », peut-on y lire, ajoutant que Near a apporté de l’ordre dans un monde de l’émulation alors trop peu organisé.

This is me. My real name is Dave. Sorry, I've never been able to smile. pic.twitter.com/jCPN8CE25F — Near (@near_koukai) June 27, 2021

On doit à Near les meilleurs émulateurs du moment

C’est en 2004 que Near se fait connaître, en publiant la première version de bsnes, un émulateur de la Super Nintendo qui prendra plus tard le nom de higan et qui deviendra rapidement une référence. Ce sont ainsi plus de 1200 jeux qui seront digitalisés dans leurs moindres détails afin de les faire tourner à la perfection dans le programme. Grâce à son travail colossal, Near est aujourd’hui l’une des pierres angulaires de la préservation des jeux vidéos rétro.

Beaucoup estiment également que la qualité de bsnes a pavé la voie pour les performances des émulateurs actuels, capables aussi bien de faire tourner le premier Red Dead Redemption sur PC que des jeux Switch sur de petites configurations. « Near était aussi une personne incroyablement gentille, drôle et accueillante. […] C’était l’une des personnes les plus modestes que j’aie jamais connues. Nous avons eu de longues conversations par texto et partagé de nombreuses histoires. »