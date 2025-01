HDMI 2.2 : voici quand vous pourrez utiliser la nouvelle norme sur vos appareils

Le CES 2025 marque une nouvelle étape décisive dans l'évolution des standards audiovisuels avec l'annonce du HDMI 2.2 par le HDMI Forum. Cette nouvelle spécification promet de bouleverser l'industrie du gaming en doublant la bande passante, qui passe de 48 à 96 Gbps.

La nouveauté majeure du HDMI 2.2 est sa capacité à supporter des définitions et des taux de rafraîchissement jusqu'alors inaccessibles. Les nouveaux câbles « Ultra96 », prévus pour mi-2025, permettront d'atteindre 480 images par seconde en 4K, soit plus du double des performances actuelles du HDMI 2.1. Plus impressionnant encore, le HDMI 2.2 pourra gérer du 8K à 240 FPS et même du 12K à 120 FPS.

Pour les puristes de l'image, la nouvelle norme prend en charge la vidéo non compressée en 4K jusqu'à 240 FPS ou en 8K à 60 FPS, avec prise en charge complète des formats chroma en 10 et 12 bits. Les définitions et fréquences supérieures nécessiteront une compression, tout en maintenant une qualité visuelle exceptionnelle.

L’adoption du HDMI 2.2 pourrait prendre un moment

Cependant, un bémol important s'impose : l'implémentation de cette technologie dépendra entièrement des fabricants. Pour rappel, le HDMI 2.1, annoncé en 2017, n'a été largement adopté qu'avec l'arrivée de la PS5 et la Xbox Series X en 2020. Néanmoins, l'essor du gaming PC pourrait accélérer cette transition.

Les premiers bénéficiaires seront probablement les joueurs PC haut de gamme, les constructeurs de cartes graphiques étant traditionnellement les plus prompts à adopter les nouvelles technologies d'affichage. Les consoles actuelles, limitées à la 4K/120 FPS, n’exploitent pas encore pleinement le HDMI 2.1, suggérant que l'adoption du 2.2 pourrait prendre du temps dans ce segment.

La nouvelle spécification apporte également des améliorations pratiques, notamment avec le protocole LIP (Latency Indication Protocol), visant à optimiser la synchronisation audio-vidéo dans les configurations complexes incluant des barres de son ou des récepteurs AV.

Pour les consommateurs actuels, l'attente de cette nouvelle norme ne devrait pas influencer les décisions d'achat immédiates. Même les prochaines RTX 5000 de Nvidia ne devraient pas être compatibles. Le HDMI 2.2 est davantage une préparation pour l'avenir qu'une nécessité à l’heure actuelle, les contenus et le matériel capable d'exploiter pleinement ses capacités n'étant pas encore disponibles sur le marché.