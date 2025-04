HBADA E3 : enfin une chaise qui soulage dos, épaules et nuque en un réglage !

Et si votre chaise de bureau pouvait faire plus que vous asseoir ? Le HBADA E3 Fauteuil de Bureau Ergonomique promet un confort durable, pensé pour celles et ceux qui passent des heures au travail, devant un écran ou en pleine session de gaming. Focus.

Depuis 16 ans, HBADA consacre ses recherches à un seul objectif : soulager les douleurs causées par la position assise prolongée. Forte de son expertise en ergonomie, la marque s’appuie sur des technologies brevetées et la collaboration de professionnels de santé comme le Dr Dennis Miller, membre de l’Association américaine de chiropraxie et de l’International Chiropractors Association (ICA). Son modèle HBADA E3 Fauteuil de Bureau Ergonomique incarne cette approche scientifique. Lauréat du German IGR Ergonomics Certification, du French Design Award et du London Design Award, le HBADA E3 Fauteuil de Bureau Ergonomique est autant salué pour son efficacité que pour son style.

À la croisée du design et de la santé, cette chaise entend répondre à un triple enjeu : prévenir les douleurs lombaires, cervicales et des épaules tout en assurant une assise confortable, esthétique et adaptée à un usage quotidien intensif.

Une chaise qui pense à tout : zoom sur le HBADA E3 Fauteuil de Bureau Ergonomique

Travailler assis toute la journée, on sait ce que ça donne : tensions dans la nuque, douleurs lombaires, bras en compote… Le HBADA E3 Fauteuil de Bureau Ergonomique a été pensée pour faire exactement l’inverse. Elle ne se contente pas d’être confortable : elle s’adapte à vous, en continu.

Son secret ? Un T-Shape Support System ultra complet, qui cible les trois zones les plus sensibles : le bas du dos, les épaules et la nuque.

Conçu selon les principes de l'ergonomie, le support lombaire à trois zones avec 8 réglages différents est spécialement conçu pour épouser les courbes naturelles du corps. Avec ses ailettes flottantes pivotant à 40°, son soutien central élastique dynamique et ses personnalisations dans tous les sens, ce système de soutien lombaire s'adapte parfaitement à chaque morphologie. Un seul ajustement suffit pour soulager les douleurs au bas du dos, à la taille et aux épaules. Que ce soit pour une posture assise prolongée ou pour un confort optimal, ce support lombaire offre une expérience personnalisée et adaptée à tous les besoins.

La tête aussi a droit à son traitement de faveur. L’appui-tête 4D pivote, monte, descend, avance, recule. Il suit vos mouvements, que vous soyez penché sur un dossier ou en mode détente totale. Sa double rotation à 70° soulage les cervicales sans que vous ayez à y penser.

Et vos bras dans tout ça ? Les accoudoirs 6D sont là pour eux. Hauteur, profondeur, largeur, inclinaison, rotation, repli : ils bougent dans tous les sens pour s’adapter à votre activité du moment – travail, gaming, ou binge-watching nocturne. Toujours avec un appui stable. Le système se synchronise de plus avec l'inclinaison du siège pour maintenir un soutien continu des accoudoirs, y compris en position inclinée.

L’assise ? Bien pensée aussi. Elle glisse d’avant en arrière pour s’ajuster à la longueur de vos jambes. Son tissu mesh à haute élasticité, ultra aéré (16,5 % de micro-perforations), évite la chaleur et l’inconfort même quand la journée s’éternise.

Et pour les pauses bien méritées, la chaise s’incline jusqu’à 140°, avec un repose-jambes escamotable. Le châssis à gravité automatique ajuste tout seul la résistance selon votre poids. Zéro réglage manuel, zéro effort. Juste vous et votre confort.

Côté fabrication, c’est du solide : structure en acier allié, piston à gaz SGS classe 4, base cinq branches renforcée, roulettes silencieuses… Le tout supporte jusqu’à 150 kg, sans broncher.

Et parce que tout le monde n’est pas bricoleur, elle arrive déjà montée, avec 3 ans de garantie, un retour sous 30 jours, une assistance client à vie et une livraison gratuite. En noir ou en blanc, elle s’intègre sans souci à votre intérieur.

Le HBADA E3 Fauteuil de Bureau Ergonomique : plus qu’une chaise, un vrai soutien au quotidien

Avec le HBADA E3 Fauteuil de Bureau Ergonomique, on ne parle pas juste d’un siège de bureau. On parle d’un outil pensé pour prendre soin de vous, jour après jour. Grâce à 16 ans de savoir-faire en ergonomie, des technologies pointues comme le T-Shape Support System ou le support lombaire en trois zones, elle transforme chaque session assise en moment confortable.

Que vous soyez en télétravail, en pleine session de jeu ou simplement en train de lire, en un seul geste, elle soulage le trio infernal : dos, épaules, nuque. Design, solide et intuitive, elle coche toutes les cases pour ceux qui veulent s’asseoir… sans y laisser leur dos. Avec le HBADA E3 Fauteuil de Bureau Ergonomique, vous ne vous asseyez pas : vous investissez dans votre bien-être.

