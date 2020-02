Hasbro relance les jeux électroniques Tiger, ambiance rétro assurée !

Le fabricant Hasbro ressuscite les jeux électroniques à écran LCD de sa marque Tiger Electronics. Quatre modèles sont arrivés en précommande aux États-Unis chez Gamestop. Ils sont basés sur les jeux originels sortis dans les années 1990 : Sonic the Hedgehog 3, X-Men Project X, Transformers Generation 2 et Little Mermaid. Ils seront vendus 15 dollars chacun.

Si nous vous disons « Game & Watch », ça vous rappelle quelque chose ? Nous, oui. Les jeux électroniques sortis dans les années 80 par cette marque appartenant à Nintendo ont bercé l’enfance de toute une génération. Mais Nintendo n’est pas la seule firme à avoir développé une gamme de jeux électroniques. Aux États-Unis, une marque en a également développé : Tiger Electronics.

S’appuyant sur des licences très connues outre-Atlantique de la culture populaire et familiale (comics, dessin animé, cinéma), Tiger Electronics a développé des jeux qui ont connu un grand succès commercial au début des années 1990. Parmi les grands succès de Tiger, vous retrouvez Home Alone 2, Robocop, Terminator, Spider-Man, par exemple. En 1998, Tiger est racheté par Hasbro avec qui elle avait déjà noué un partenariat commercial.

Retro hardcore gaming

30 ans plus tard, en pleine mouvance retrogaming (Nintendo Classic Mini, Megadrive Mini, etc.), Hasbro relance les jeux de Tiger Electronics. Quatre modèles sont arrivés en précommande dans les linéaires virtuels de l’enseigne américaine Gamestop : The Little Mermaid (La petite sirène en VF), Transformers Generation 2, X-Men Project X et Sonic the Hedgehog 3 (pile au moment de la sortie du film au cinéma). Chaque jeu coûte 14,99 dollars. Soit une douzaine d’euros. La sortie commerciale n’est pas attendue avant l’automne.

Ces nouvelles versions des jeux électroniques sont techniquement et ergonomiquement identiques aux jeux d’origine. Le boitier est en plastique. L’écran LCD est monochrome, avec un background en couleur pour améliorer l’aspect visuel (comme à l’origine). Une croix directionnelle à gauche. Quelques boutons à droite. Un seul jeu par boitier, bien évidemment. Et deux piles pour faire fonctionner le tout. Et, rétro oblige, les piles (2 AA) ne sont pas fournies. Comme au bon vieux temps !

