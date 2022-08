Harry Potter Hogwart’s Legacy se dévoile un peu plus dans cette nouvelle cinématique

Décidément bien discret sur sa communication, Harry Potter : Hogwart’s Legacy a dévoilé de nouvelles images lors de l’événement Autodesk. Les fans ont eu droit à une nouvelle cinématique du personnage principal venant en aide à un hippogriffe, ainsi qu’à deux nouvelles images de gameplay. Il faudra s’en contenter pour le moment.

Si Harry Potter : Hogwart’s Legacy est indéniablement l’un des jeux les plus attendus de l’année aux côtés de God of War : Ragnarök, force est de constater que la communication à son sujet est encore relativement maigre. Nul doute que nous en saurons plus d’ici le mois de décembre, mais pour le moment, les fans n’ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il va donc falloir se contenter d’une nouvelle cinématique qui n’en dévoile pas beaucoup concernant l’intrigue, mais qui a le mérite d’en montrer un peu plus sur son univers.

Dans cette cinématique donc, on peut donc découvrir notre personnage principal (rappelons par ailleurs qu’il ne s’agira pas nécessairement d’un homme puisque le jeu nous laissera décider du genre que l’on souhaite incarner) au beau milieu d’une situation inconfortable. Avec sa camarade Natsai, il assiste au lynchage d’un hippogriffe par d’autres élèves. La vidéo s’arrête au moment où les deux sorciers décident de porter secours à la créature magique. Voilà pour la cinématique, qui s’accompagne heureusement de deux autres images intéressantes.

Harry Potter Hogwart’s Legacy lâche deux nouvelles images de gameplay

La première d’entre elles montre le menu de personnalisation de notre personnage, plus précisément différentes tenues qu’il sera possible de porter dans le jeu. Notons qu’il s’agit visiblement de presets, et qu’il est donc probablement possible de customiser encore plus ses vêtements. Quant à la seconde, elle met en scène le professeur de charme Abraham Ronen, dont nous avons déjà entendu parler.

En effet, Avalanche Software a d’ores et déjà confirmé que le sorcier est un membre de la maison Serpentard. Nous n’en savons pas plus à son sujet pour le moment, puisque l’image est une capture d’écran de l’éditeur du personnage, servant à présenter comme ces derniers ont été créés pour le jeu. Pour le reste, il va donc falloir se montrer encore un peu patient. Espérons que d’autres informations nous parviendront bientôt.