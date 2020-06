Harley Davidson : ce gyroscope sur la moto est conçu pour éviter les chutes

Harley Davidson a déposé un nouveau brevet qui veut faciliter la vie des motards. En effet, la société réfléchit à un gyroscope qui permettrait de garder la moto verticale. Une manière d’éviter les chutes et de soulager le conducteur du poids de son véhicule.

Apprendre à conduire une moto n’est jamais évident. Difficile au début de tenir sereinement sur un engin de trois cents kilos. Harley Davidson cherche à faciliter la vie des nouveaux motards, ou du moins y réfléchit. C’est ce qu’en témoigne un brevet déposé par le constructeur de Milwaukee.

Le fabricant de motos a en effet réfléchi à l’ajout d’un gyroscope sur ses véhicules. Cet objet supplémentaire, totalement électrique, fonctionne à 10 000, voire 20 000 tours minutes et est conçu pour une seule chose, vous aider à garder l’équilibre. Les jeunes conducteurs pourront ainsi oublier le poids de la moto lors des manœuvres à basse vitesse, qui représentent toujours le danger de se voir basculer sur le côté. Bien entendu, la vitesse de rotation du gyroscope s’adaptera à la vitesse de la moto afin de la garder la plus droite possible.

Born to be wild mais pas trop

Le brevet indique également que le gyroscope pourrait être utilisé par le plus de monde possible. En effet, il ne sera pas inclus directement dans la moto, puisqu’il sera intégré dans un top case, c’est-à-dire le coffre du véhicule. L’intérêt sera ici de pouvoir l’enlever quand cela n’est plus nécessaire et de le placer sur une autre moto si besoin.

Pour l’instant, il ne s’agit là que d’un brevet et rien ne dit qu’Harley Davidson exploite cette idée un jour. Mais son dépôt indique que le constructeur y réfléchit. En soit, l’idée est loin d’être absurde.

Un vent de modernité souffle chez Harley Davidson depuis plusieurs années déjà. Le constructeur propose désormais une moto électrique, la Livewire, et s’est même mis à Android Auto. Le top case avec gyroscope sera-t-il sa prochaine grosse innovation ?