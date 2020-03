Android Auto débarque de série dans les motos Harley Davidson

Android Auto sera enfin installé de série dans les moto Harley Davidson à partir de 2021. Le constructeur proposera également des mises à jour pour les motos équipées d’un système infotainment vendues depuis 2014.

Vous pourrez enfin demander à l’infotainment de votre Harley Davidson de jouer la chanson éponyme de Gainsbourg depuis votre smartphone Android. Après avoir pris en charge exclusivement Apple CarPlay depuis 2014, les véhicules du constructeurs proposeront Android Auto de série à partir de 2021 sur les modèles Trike, CVO, et Touring dotés de l’option Boom! Box GTS.

Les véhicules vendus depuis 2014 et qui étaient équipés d’un système infotainment pourront également bénéficier d’Android Auto via une mise à jour réalisée par l’utilisateur ou dans une concession. Android Auto permet aux utilisateurs Android de connecter un smartphone pour bénéficier de services comme Google Maps, Google Assistant ainsi que leur musique directement sur l’écran intégré au tableau de bord.

Harley Davidson explique « grâce à une récente collaboration entre Google et Harley Davidson, Android Auto sera prise en charge sur tous les modèles de moto équipés du système d’infotainment Boom!™ Box GTS […] Harley Davidson prévoit de rendre Android Auto disponible via une mise à jour logicielle sur les unités existantes équipées de Boom!™ Box GTS au début de l’été 2020, et Android Auto deviendra une fonctionnalité standard sur tous les modèles de motos Harley Davidson de 2021 Touring, CVO et Trike ».

La firme précise que la mise à jour logicielle pourra être réalisée par l’utilisateur très simplement via USB. Android Auto sera disponible initialement dans 36 pays dont la France. Enfin, Android Auto ne remplacera pas Apple CarPlay. Les possesseurs d’iPhone qui le désirent pourront toujours continuer à utiliser l’infotainment de la firme de Cupertino, mais ils auront en plus désormais la possibilité de passer à Android Auto si ils finissent par acheter un jour un smartphone Android.

