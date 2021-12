Halo Infinite : plusieurs modes multijoueurs sont cachés, voici comment en profiter

Alors que Halo Infinite n’est pas encore sorti officiellement, des joueurs ont d’ores et déjà trouvé des modes multijoueurs qui ne devraient pas être disponibles avant plusieurs mois. Pour les trouver, il faut d’abord lancer le jeu sans être connecté à Internet. On vous explique la marche à suivre.

Des jeux qui fuitent avant leur sortie, cela arrive. Mais des joueurs qui trouvent des modes cachés avant même le lancement officiel du titre, on est probablement sur une première. C’est pourtant l’exploit réalisé par un membre de Reddit, qui s’est procuré une des copies de Halo Infinite qui se promène dans la nature depuis une semaine. En lançant le jeu sans être connecté à Internet, ce dernier a découvert une quinzaine de modes multijoueurs qui ne devraient pas être disponibles ce 8 décembre.

Voici la liste des modes en question :

Arena : Attrition

Arena : Attrition Dodgeball

Arena : Elimination

Fiesta : Attrition

Fiesta : CTF

Fiesta : One Flag CTF

Fiesta : Strongholds

Ranked: Elimination

Ranked: One Flag

Tactical: Slayer

Tactical: Slayer Commandos

Tactical: Slayer Manglers

Tactical: Slayer Sidekicks

Tactical: Slayer Stalker Rifles

Halo Infinite cache encore de nombreux modes multijoueurs

Comme vous avez pu le constater, il s’agit donc de variations des modes Arena, Fiesta, Ranked et Tactical. On peut deviner les caractéristiques de certains par leur nom, à l’instar de Tactical : Slayer Sidekicks, qui ne se joue donc qu’avec le pistolet Sidekick. D’autres sont pour l’heure encore mystérieux, et il faudra sûrement attendre plusieurs mois avant d’en savoir. Du moins, si vous n’utilisez pas la méthode expliquée u/WickedSoldier991 dans son post. En effet, il est possible selon lui de tester ces fameux modes en suivant ces étapes :

Coupez Internet sur votre PC

sur votre PC Lancez Halo Infinite

Reconnectez Internet

Lancez Halo Infinite sur Xbox Series X pour déconnectez votre compte sur PC

pour déconnectez votre compte sur PC Reconnectez-vous sur PC sans fermer le jeu

Rendez-vous dans Partie personnalisée

Il faut donc disposer à la fois d’une Xbox Series X ainsi que d’un PC pour accéder à ces modes de jeu. Qui plus est, u/WickedSoldier991 précise qu’il y a des risques pour que Halo Infinite ne sauvegarde pas votre progression, bien que cela semble encore très aléatoire. On vous conseille donc de jeter un œil pour satisfaire votre curiosité, mais d’attendre leur lancement officiel pour vraiment en profiter. Reste que le fait que 343 Industries ait encore plusieurs modes multijoueurs en stock est une très bonne nouvelle, car ces derniers sont clairement le point fort du jeu, comme nous l’expliquons dans notre test complet de Halo Infinite.

Source : Reddit