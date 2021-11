Halo Infinite : des copies sont déjà dans la nature une semaine avant le lancement

Halo Infinite est toujours attendu sur Xbox Series X/S, Xbox One et PC ce 8 décembre 2021. Seulement et au grand désarroi de Microsoft, des copies définitives du jeu sont déjà entre les mains des joueurs, à une semaine du lancement officiel du titre. Gare aux spoils concernant l'intrigue de la campagne solo sur la toile.

Le 8 décembre 2021, les joueurs Xbox Series X/Series S, Xbox One et PC vont enfin pouvoir s'essayer au nouvel opus tant attendu d'une saga culte : Halo Infinite. Le Master Chief revient en fin d'année, après un report d'un an jugé nécessaire aux yeux des développeurs comme de la communauté. Il faut dire que les premiers extraits de gameplay étaient inquiétants, dévoilant un rendu graphique clairement décevant, très loin d'afficher un rendu next-gen.

À l'occasion du 20e anniversaire Xbox, Microsoft a annoncé la disponibilité immédiate de la bêta multijoueur d'Halo Infinite pour tous les joueurs. Rapidement, le volet multi du titre s'est imposé dans le Top 4 des jeux les plus joués sur la plateforme de Valve, un signe rassurant pour les équipes de développement qui reviennent de loin.

Des copies d'Halo Infinite sont déjà dans la nature

Néanmoins, il faudra donc attendre le 8 décembre 2021 pour découvrir la campagne solo d'Halo Infinite, qui mettre à nouveau en scène le Master Chief. Sur un tout nouvel Halo, le Spartan devra affronter une terrible menace, bien plus dangereuse et impitoyable que les Covenants. On espère que le scénario tiendra toutes ses promesses et que les équipes de 343 Industries auront su renouveler la formule de la campagne.

Quoi qu'il soit, si vous tenez à avoir la surprise, évitez de vous rendre sur Reddit et sur YouTube les prochains jours. En effet, des copies définitives du jeu sont d'ores et déjà dans les mains de certains joueurs. Difficile de savoir d'où elles proviennent, il n'est pas rare que certains revendeurs ouvrent les ventes de manière anticipée, à quelques jours seulement de la date de sortie. Ne reste plus à espérer pour Microsoft que les fuites au sujet de la campagne ne soient pas trop nombreux, sous peine de ruiner la surprise de millions de joueurs à travers le monde.