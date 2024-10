Halloween Big Sale : le meilleur de JIGOO avec aspirateurs et sèche-cheveux à prix mini chez GeekBuying !

GeekBuying frappe fort à l'approche d'Halloween avec son Halloween Big Sale. Plusieurs jours de réductions incroyables sur des produits high-tech vous attendent, allant des appareils ménagers pratiques aux gadgets innovants. Ne manquez pas ces opportunités pour vous équiper à petits prix avant les fêtes !

GeekBuying célèbre l’arrivée d’Halloween avec son Halloween Big Sale, offrant plusieurs jours de réductions exceptionnelles sur une large gamme de produits high-tech. Ces promotions incluent des appareils pratiques pour la maison, tels qu’un aspirateur sans fil, idéal pour un nettoyage rapide et efficace, un aspirateur de lit conçu pour éliminer les allergènes et garantir un sommeil sain, ainsi qu’un sèche-cheveux performant pour des coiffures impeccables en un temps record.

Ces offres limitées permettent de s’équiper à des prix réduits juste avant les fêtes, alliant ainsi technologie de pointe et économies considérables :

L'Aspirateur sans fil JIGOO C500 à 129,99€ au lieu de 472,24€ (72% de réduction) avec le code promo NNNFRJGC500

L'Aspirateur de lit intelligent JIGOO T600 à 109€ au lieu de 188,60€ (42% de réduction) avec le code promo NNNFRJGT600

Le Sèche-cheveux professionnel haute vitesse JIGOO H300 à 59,99€ au lieu de 101,66€ (41% de réduction) avec le code promo NNNFRJGH300

JIGOO C500 : Un aspirateur sans fil puissant et polyvalent

Le JIGOO C500 est un aspirateur sans fil puissant, conçu pour une performance de nettoyage optimale. Équipé d’un moteur sans balai de 500W et d'une force d'aspiration impressionnante de 33KPa, il élimine efficacement la saleté et les débris. Son système de filtration en cinq étapes capture 99,99% des allergènes, garantissant un air plus pur et une aspiration constante grâce à son design multi-cône.

L’autonomie de l’appareil atteint 60 minutes grâce à sa batterie de 8 cellules de 2200mAh, amovible pour un rechargement facile. Les propriétaires de grandes maisons peuvent même doubler cette durée avec une batterie supplémentaire. Le C500 est doté d'un écran tactile LED qui affiche en temps réel le niveau de poussière détecté par un capteur intelligent, ainsi que l’état de la batterie et les alertes d’erreurs.

Les trois modes de fonctionnement s’adaptent à tous les types de sols, optimisant la puissance d’aspiration selon les besoins. De plus, le tube rotatif flexible permet de nettoyer les espaces difficiles d'accès, comme sous les meubles, sans effort. Avec son rouleau en forme de V combinant des poils durs et doux, il s’attaque aux surfaces variées sans risque d’enchevêtrement de cheveux.

Cet aspirateur polyvalent comprend également plusieurs brosses spécialisées, idéales pour les sols, les tapis, les meubles et même les matelas, rendant le JIGOO C500 parfait pour un nettoyage complet de la maison.

JIGOO T600 : L’aspirateur intelligent pour matelas et canapés

Le JIGOO T600 est un aspirateur manuel conçu spécialement pour éliminer les acariens et les bactéries sur les matelas et canapés. Avec une puissance de 700W et une aspiration de 15KPa, il élimine 99,99% des acariens grâce à une combinaison efficace de lumière UV de 800mW et de technologie ultrasonique. Sa température constante de 60°C pénètre en profondeur dans les fibres, assurant un nettoyage optimal des surfaces.

Ce modèle dispose d’une conception innovante à double cuve séparée, permettant d’augmenter la capacité à 0,5L. Cela vous permet de nettoyer en continu sans avoir à vider fréquemment l'appareil. Le filtre est capable de capturer les plus petites particules de bactéries, tout en évitant de se boucher, ce qui garantit un entretien facile.

Le JIGOO T600 intègre également une technologie unique de diffusion d'arômes, qui repousse les acariens et bactéries tout en laissant un parfum agréable dans vos draps. L’appareil inclut deux barres d’arômes anti-acariens, formulées à base de plantes, non irritantes et sûres pour la santé.

Avec un écran LED intuitif, vous pouvez surveiller le niveau d’acariens avant et après le nettoyage. Son fonctionnement à faible bruit (72 dB) assure une utilisation silencieuse, tout en restant efficace. Ce produit est ainsi un compagnon idéal pour garantir un environnement propre, sain et frais dans votre maison, sans effort quotidien.

JIGOO H300 : Le sèche-cheveux professionnel à haute vitesse

Le JIGOO H300 est un sèche-cheveux professionnel conçu pour offrir des performances de séchage supérieures tout en prenant soin de vos cheveux. Avec un moteur sans balai ultra-rapide de 110 000 tours par minute, il génère un flux d’air puissant de 22 m/s, garantissant un séchage plus rapide tout en maintenant une température basse pour protéger vos cheveux contre la sécheresse et les frisottis.

Doté d’un contrôle intelligent de la température, le H300 mesure la chaleur de l'air plus de 100 fois par seconde, assurant ainsi une protection optimale contre les dommages dus à la surchauffe. Résultat : des cheveux plus brillants et en meilleure santé, avec une réduction notable des frisottis et de la casse.

L’émission de 200 millions d'ions négatifs neutralise l'électricité statique et scelle la cuticule des cheveux, rendant vos mèches plus lisses et éclatantes. Avec ses deux vitesses et quatre réglages de chaleur, il permet de personnaliser votre expérience de séchage selon vos besoins spécifiques, que ce soit pour un séchage rapide ou un coiffage stylisé.

Le design léger et compact du JIGOO H300 le rend facile à manipuler, tandis que son fonctionnement silencieux (59 dB) améliore le confort d’utilisation. Il est livré avec des embouts magnétiques pour le coiffage et le séchage des boucles, permettant un séchage précis et adapté à tous les types de cheveux. Un allié idéal pour la maison, le salon ou en voyage.

Des réductions encore plus folles avec le Halloween Big Sale et codes promo exclusifs

Le Halloween Big Sale de GeekBuying continuent d'impressionner avec une sélection encore plus large de produits à prix réduits, couvrant tous les besoins technologiques. Que vous soyez à la recherche d’appareils pour la maison, comme des aspirateurs sans fil et des accessoires de cuisine, ou de gadgets high-tech comme des smartphones, tablettes ou objets connectés, GeekBuying propose des remises exceptionnelles tout au long de cet événement.

En plus des offres déjà attractives, des codes promo exclusifs sont disponibles pour maximiser les économies sur une large gamme de produits :

24HALLO1 pour 5% de remise et jusqu'à 15€ d'économies

pour 5% de remise et jusqu'à 15€ d'économies 24HALLO2 pour 20€ de remise tous les 400€ d’achat

Ces réductions supplémentaires permettent de bénéficier de prix encore plus avantageux, que ce soit pour se faire plaisir ou pour préparer ses cadeaux à l'approche des fêtes de fin d’année. Profitez de ces opportunités uniques pour vous équiper avec les dernières technologies à des prix imbattables, tout en bénéficiant d’un service fiable et rapide.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GeekBuying.