Android perd toujours plus d’utilisateurs au profit d’Apple, c’est une véritable hémorragie

Une étude récemment publiée par CIRP indique que les utilisateurs de smartphones sous Android sont toujours plus nombreux à passer à l’adversaire.

Les systèmes d’exploitation pour appareils mobiles de Google et d’Apple ont évolué en parallèle. Et pour cause, Android et iOS ont été lancés la même année, en 2007. Les deux géants de la Silicon Valley ne cessent depuis d’essayer de convaincre les utilisateurs de smartphones d’adopter leur propre écosystème, aux dépens de celui de l’adversaire, bien évidemment. À ce petit jeu, la marque à la pomme semble se montrer plus convaincante que Google, à en croire cette étude publiée par CIRP.

Google et Apple ont conçu des applications pour migrer vos données les plus importantes, passer d’un OS à l’autre n’a donc rien d’insurmontable. Cela dit, la démarche peut cependant se révéler quelque peu fastidieuse, car elle prend du temps. C’est pourquoi adopter un système d’exploitation est souvent vu comme entrer en religion : on ne passe pas si facilement que cela à l’adversaire. La conclusion de l’analyse de CounterPoint a donc de quoi inquiéter Google : depuis neuf ans, les utilisateurs d’Android passent inéluctablement sur iPhone… pour ne plus jamais revenir en arrière.

Chaque année, un utilisateur d’Android sur sept passe à l’iPhone

CIRP a mené son analyse d’une manière très simple : « nous avons examiné les données relatives à l’achat d’un iPhone au cours des neuf dernières années, y compris le téléphone que les acheteurs d’iPhone possédaient immédiatement avant l’achat de leur nouvel iPhone. Au cours de la période de 12 mois se terminant en mars 2023, 15 % des acheteurs d’iPhone ont déclaré avoir changé de chapelle, tandis que 83 % ont déclaré être restés sur un iPhone ».

En 2022, un nombre record d’utilisateurs est passé chez Apple. Ce « taux de conversion » vers iOS n’a pas été aussi élevé depuis 2018, mais sur les neuf dernières années, on peut dire qu’en moyenne 14,4 % des possesseurs d’un smartphone Android sont passés sur iPhone. Cet exode indéniable et constant est favorisé par le fractionnement de l'écosystème Android.