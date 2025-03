GTA 6 : on sait enfin pourquoi Rockstar n’en dit pas plus sur son prochain jeu phare

La date de sortie de GTA 6 reste un mystère, et ce n'est pas un hasard. Le patron de Take-Two, Strauss Zelnick, joue la carte du suspense pour maintenir l'excitation des fans à son comble. Une stratégie marketing audacieuse qui fait grincer des dents la concurrence, mais qui pourrait bien porter ses fruits.

Le monde du jeu vidéo retient son souffle. Grand Theft Auto 6, l'un des jeux les plus attendus de l'histoire, reste entouré d'un épais brouillard de mystère. Et ce n'est pas près de changer, si l'on en croit les récentes déclarations de Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, la maison-mère de Rockstar Games.

Dans une interview accordée à Bloomberg, Zelnick a levé le voile sur la stratégie marketing inhabituelle adoptée pour GTA 6. Contrairement à de nombreux concurrents qui dévoilent leurs plans de sortie des années à l'avance, Take-Two a choisi de jouer la carte de la discrétion.

Une stratégie du silence qui fait parler

« L'anticipation pour ce titre est peut-être la plus grande que j'ai jamais vue pour un produit de divertissement », a déclaré Zelnick. Cette affirmation prend tout son sens quand on sait que le dirigeant a travaillé dans presque tous les secteurs du divertissement au cours de sa carrière.

La stratégie de Take-Two est claire : maintenir cette anticipation à son paroxysme le plus longtemps possible. Pour y parvenir, l'éditeur a décidé de ne divulguer que très peu d'informations, et seulement à l'approche de la sortie du jeu. « Nous avons constaté qu'il était préférable de fournir du matériel marketing relativement proche de la fenêtre de sortie », explique Zelnick.

Cette approche tranche radicalement avec les pratiques habituelles de l'industrie. Alors que la plupart des éditeurs multiplient les bandes-annonces et les présentations des années avant la sortie d'un jeu, Rockstar n'a pour l'instant dévoilé qu'une seule bande-annonce de GTA 6, en décembre 2023.

Cette stratégie du silence n'est pas sans risque. Elle maintient certes l'excitation des fans à son comble, mais elle complique aussi la tâche des concurrents. De nombreux éditeurs attendent de connaître la date précise de sortie de GTA 6 pour planifier leurs propres lancements et éviter une confrontation directe avec ce mastodonte du jeu vidéo.

Malgré les rumeurs persistantes de retard, Take-Two maintient pour l'instant son objectif d'une sortie à l'automne 2025. Seule certitude : GTA 6 ne sortira probablement pas autour du 23 septembre, date choisie pour le lancement de Borderlands 4, un autre titre phare de l'éditeur.