Grosse vente flash sur un PC Gaming Asus chez Darty avec une réduction de -530€

Rendez-vous très vite chez Darty pour profiter d'une vente flash incroyable : l'enseigne propose une réduction de -530€ sur le PC gaming Asus TUF DASH F15. On vous explique tout sur l'offre ci-dessous.

Profiter de l'offre chez Darty

Pendant quelques jours chez Darty, vous pouvez profiter d'une offre aussi rare qu'intéressante : une réduction de -530€ sur un PC gaming Asus ! Le PC Asus TUF DASH F15 se retrouve ainsi à seulement 1419,99€ au lieu de 1949,99€.

En prime, si vous souscrivez une offre Bbox avec l'achat de ce PC, vous profitez de 70€ de remise immédiate supplémentaire. Au final, vous arrivez ainsi à une réduction de 600€ ! Vous économisez presque le prix d'un PC et vous profitez du meilleur de ce qui se fait chez Asus pour le gaming.

Gagnez toutes vos parties grâce à l'Asus TUF Dash F15

Avec l'Asus TUF Dash F15, vous profitez de la puissance de Windows 11, ainsi que d'un châssis très fin. Il est doté d'un processeur Intel Core i7-12650H de 12ème génération avec une carte graphique GPU GeForce RTX 3070. Les jeux sont ainsi fluides et votre expérience est immersive. Il bénéficie aussi d'une dalle rapide de 144Hz pour éviter tous décalage entre vos actions et ce qui se passe sur votre écran.

Vous voulez en savoir plus ? Sur sa fiche technique, on trouve un écran 15,6 pouces Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, 16Go de RAM, et 8Go de mémoire vidéo GDDR6 dans la carte graphique ainsi que 16Go de mémoire vive DDR5 et 512Go de stockage SSD.

Parmi ses avantages, on compte :

Les GPU les plus rapides du monde

Un rendu graphique immersif et réaliste

Des performances au top améliorées par une IA

Un temps de latence très faible

La possibilité de streamer du contenu en direct

Précisons finalement que si vous craquez pour ce PC, vous profitez également d'un mois d'abonnement offert au Xbox Game Pass. Vous avez ainsi accès à une ludothèque de jeux vidéo très variée sur votre PC, pour des heures de jeux sans rien dépenser.