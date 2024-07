Grosse remise sur la RTX 4060, mais il va falloir faire vite

La RTX 4060 est la carte graphique par excellence pour jouer en Full HD. Le modèle le plus accessible du catalogue Nvidia voit son prix fondre un peu plus grâce à cette offre intéressante.

Si vous faites partie des nombreux gamers qui jouent en Full HD, la RTX 4060 représente le meilleur rapport qualité-prix en 2024 chez Nvidia pour monter ou mettre à jour une ancienne configuration.

Lancée à 350 € il y a environ un an, avec des versions custom vendues un peu plus cher, la carte graphique voit souvent son prix descendre sous la barre des 300 € en promotion.

C’est le cas en ce moment chez PC Componentes qui la vend à 277 € au lieu de 348 €, ce qui correspond à une réduction de 25%. Mais il va falloir faire vite car il n'en reste que peu en stock. Ce bon plan concerne une version custom de la carte graphique et elle est signée Inno3D. Il s’agit plus précisément de la GeForce RTX 4060 TWIN X2 avec 8 Go de mémoire vidéo GDDR6.

RTX 4060 : un prix imbattable pour la carte graphique Nvidia

Si d’aucuns préfèrent la RTX 4060 Ti qui est un peu plus véloce, il faut dire que celle-ci est aussi proposée à un prix plus élevé. La différence de performances en jeu est toutefois peu perceptible.

En effet, la RTX 4060 permet de tourner n’importe quel jeu en Full HD dans des conditions confortables. Avec ou sans le DLSS 3, vous devriez profiter de bons framerates avec des paramètres de graphisme poussés à fond.

Pour ce qui est des caractéristiques de la déclinaison TWIN X2 d’Inno3D, elle est cadencée à 1830 Mhz de base, avec un boost qui monte à 2460 MHz.

D’autres versions de la RTX 4060 sont aussi en promotion sur PC Componentes. Si vous préférez par exemple l’ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC avec ses 2535 MHz de fréquence OC, elle est à 297 €. A vous donc de choisir selon la déclinaison qui vous intéresse le plus.