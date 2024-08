Grosse remise sur le Redmi Note 13 Pro 5G : le smartphone est à moins de 250 €

Le Redmi Note 13 Pro 5g est à un prix très intéressant. Grâce à une remise de 180 euros, le smartphone Xiaomi est disponible en ce moment à seulement 219 € avec l'utilisation d'un code promo.

AliExpress lance sa campagne Back to School et propose des offres intéressantes pour la rentrée. Le site e-commerce a notamment décidé de faire baisser le prix du Redmi Note 13 Pro 5G qui est disponible en ce moment sous la barre des 230 €.

Le produit est à 239 € à la base, ce qui constitue déjà une belle baisse de prix par rapport aux 399 € au lancement. Mais grâce au code promo 8FR20, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 20 € qui fait passer le prix à 219 €, un tarif jamais vu sur le smartphone milieu de gamme de Xiaomi dans sa version 5G.

Notez qu'il s'agit d'un Redmi Note 13 Pro authentique expédié depuis un entrepôt européen d'AliExpress. La livraison se fait dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés.

Un milieu de gamme solide au prix d'un smartphone d'entrée de gamme

Notez que le Redmi Note 13 Pro 5G dispose de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne et s'appuie sur la puce Snapdragon 7s Gen 2. Ce combo permet de profiter d'une expérience fluide dans tous les cas d'usage du quotidien.

Le Redmi Note 13 Pro dispose également d'un bel écran AMOLED de 6,67 pouces (2712 x 1220 pixels) avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Sa batterie de 5 100 mAh offre une autonomie confortable. Et grâce à la charge rapide turbo 67 W, le smartphone se charge intégralement en moins de 45 minutes.

Pour la partie photo, le Redmi Note 13 Pro dispose d'un capteur principal de 200 MP, d'une caméra ultra grand-angle de 8 MP et d'un objectif macro de 2 MP pour les prises rapprochées. Les selfies sont assurés par et une caméra frontale de 16 MP.