Grosse réduction sur l’aspirateur balai Roborock Dyad Pro chez AliExpress !

Grâce au code promo FRLOVE24, l'aspirateur se retrouve, en effet, exceptionnellement disponible pour 349,09€ seulement au lieu de 399,99€ habituellement.

L'offre se termine le 30 janvier prochain à 8h59, dans la limite des stocks disponibles.

Après votre commande, l'aspirateur est expédié depuis la France métropolitaine et livré gratuitement en seulement 3 jours.

Pourquoi craquer pour le Roborock Dyad Pro ?

Dépenser 349,09€ pour un aspirateur reste une belle somme, certes, mais il sera difficile de trouver autant de prestations pour un prix aussi bas chez la concurrence. Avec le Roborock Dyad Pro, vous ne profitez en effet pas d'un simple aspirateur, mais bel et bien d'un appareil haut de gamme aux nombreux services haut de gamme.

Il propose par exemple l'aspiration des saletés sèches, mais aussi le nettoyage des tâches humides. Il peut ainsi remplacer votre aspirateur ET votre serpillière. Grâce à son design ergonomique, il vous permet de plus de nettoyer tous les recoins de votre logement, même les plus exigus.

Doté d'un capteur intelligent DirTect, il peut adapter la puissance de son nettoyage et son débit d'eau en fonction du degré de saletés sur vos sols afin d'assurer un nettoyage performant. Sa puissance d'aspiration peut aller jusqu'à 17000Pa.

L'aspirateur propose également un système RevoBrush pour l'auto-nettoyage et l'auto-séchage de ses rouleaux. Équipé d'une batterie performante, il peut nettoyer jusqu'à 300m2 et vous assure ainsi de laver tout votre logement sans problème. Pour en savoir plus sur le Roborock Dyad Pro, rendez-vous vite chez AliExpress !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.