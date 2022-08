Grosse réduction de -27% sur un PC portable HP Victus chez la Fnac

Alerte bon plan ! Aujourd'hui chez la Fnac, le PC portable HP Victus se retrouve avec une réduction exceptionnelle de -27% ! Découvrez l'offre ci-dessous.

C'est la fête chez la Fnac pendant ce mois d'août. L'enseigne a en effet décidé de vous aider à préparer votre rentrée et vous propose de nombreuses offres à prix mini. Parmi elles, on en a trouvé une qui pourrait vous intéresser.

Vous cherchez un PC portable et vous aimez le gaming ? Alors restez bien avec nous et découvrez le PC portable HP Victus à prix cassé chez la Fnac ! En vous rendant de suite sur le site de l'enseigne, vous pouvez profiter de l'ordinateur portable pour seulement 749,99€ au lieu de 1029,99€.

Et si vous n'y comprenez rien aux fiches techniques compliquées des PC portables, pas de panique. On vous détaille tout ce que vous devez savoir sur l'ordinateur ci-dessous.

Présentation rapide du HP Victus

Conçu entièrement pour le gaming, le PC portable HP Victus peut tout faire, ou presque. Il propose notamment un processeur AMD Ryzen 5000 Série H avec pas moins de 16Go de RAM et 512Go de stockage SSD. Ses performances sont ainsi excellentes et il est capable de supporter tous les jeux, même les plus consommateurs.

Vous pouvez jouer des heures sur ce PC portable sans craindre la surchauffe grâce à son système de refroidissement très efficace. Et pour encore plus de longévité, il propose une batterie ultra longue durée et un système de charge très rapide. Vous pouvez en effet charger votre PC à 50% en seulement 30 minutes !

Parmi tous ses avantages, on félicite également son clavier gaming polyvalent qui s'adapte à tous les styles de jeu et à toutes les activités. Avec le HP Victus, vous pouvez en effet jouer sans limite, mais aussi faire du montage vidéo, de la conception graphique ou encore prendre en charge des écrans ultralarges.

