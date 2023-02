Grosse réduction sur le bracelet connecté Xiaomi Band 7 chez AliExpress !

Pour une durée limitée, le Xiaomi Band 7 fait l'objet d'une réduction de 33% chez AliExpress. Le plus populaire des bracelets connectés en France est disponible pour moins de 48 € pendant quelques jours.

Lancé en France à 70 € il y a quelques mois, le Xiaomi Smart Band 7 voit son prix chuter sous la barre des 50 € chez AliExpress. À quelques jours de la Saint-Valentin, le bracelet connecté est affiché à 47,84 € sur le site e-commerce. Il s'agit d'une offre à durée limitée qui prendra fin le 15 février 2023 à 8h59.

En plus d'une réduction de plus de 30%, vous bénéficiez d'une livraison gratuite en 3 jours ouvrés sachant que le produit est expédié depuis l'un des entrepôts français d'AliExpress. Si vous recherchez un bracelet connecté pas cher, le Xiaomi Band 7 est une valeur sure qui offre un rapport qualité-prix imbattable.

Xiaomi Band 7 : un écran plus confortable et enfin Always-on

Le Xiaomi Band 7 dispose d'un écran plus grand, plus lumineux et accueille surtout la fonctionnalité Always-on Display qui est l'une des plus grosses nouveautés sur cette génération. Le bracelet est ainsi capable d'afficher l’heure en permanence, même lorsque son écran est éteint.

Il s'agit d'un écran AMOLED de 1,62 pouce qui est légèrement plus grand que la dalle de 1,56 pouce du Xiaomi Band 6. La définition est aussi logiquement en hausse. Elle passe à 192 x 490 pixels pour garder une résolution de 326 ppp. Et pour compenser l'augmentation de la taille et l'arrivée du Alaways-on Display, Xiaomi propose aussi une batterie 45% plus grande. On passe en effet de 125 à 180 mAh, ce qui permet au bracelet d'offrir une autonomie confortable de deux semaines.

Pour le reste, le Xiaomi Band 7 embarque un capteur SpO2 pour le suivi du taux de saturation du sang en oxygène, d'une fonction de suivi du sommeil améliorée et propose aussi un suivi continu du rythme cardiaque. L'interface propose plus de 100 cadrans personnalisables pour plus de flexibilité. Le bracelet est par ailleurs certifié étanche jusqu'à 50m de profondeur (indice 5ATM). Les sportifs apprécieront la disponibilité de 110 modes de tracking dont le suivi d'activités de type cérébral : échecs, dames, Go, Bridge…

