Grosse chute de prix sur le Roborock S7 Pro Ultra pour l’anniversaire d’AliExpress

L'aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra est disponible à moins de 850€ en ce moment chez AliExpress ! Découvrez l'offre dans cet article.

Vous n'avez plus que quelques jours pour profiter d'un max de bons plans chez AliExpress. L'enseigne fête son anniversaire jusqu'au 27 mars prochain à 8h59. Profitez donc de ce week-end pour faire le plein de bonnes affaires.

Vous êtes à la recherche d'un aspirateur robot performant ? Aujourd'hui chez AliExpress, on a trouvé un Roborock S7 Pro Ultra à prix vraiment réduit ! Pendant encore 3 jours, il est en effet disponible pour seulement 834,39€ au lieu de 914,39€ grâce au code promo AEFR80.

Et ce n'est pas tout ! AliExpress propose également la livraison gratuite et l'expédition depuis la France métropolitaine.

Le Roborock S7 Pro Ultra : un aspirateur robot performant pour un logement toujours propre

Plus de 800€ pour un aspirateur robot, cela peut paraître comme un très gros budget, mais précisons qu'avec le Roborock S7 Pro Ultra vous permet de profiter de sols toujours propres, et ce, en toute liberté. Il propose en effet de nombreuses prestations intéressantes comme la vidange automatique et l'auto-nettoyage de sa serpillière.

Pour profiter de sols propres, vous n'avez qu'à programmer votre aspirateur pour qu'il nettoie votre logement quand vous le souhaitez et celui-ci aspirera et nettoiera vos sols quotidiennement. Il cartographie votre logement en 3D afin d'être sûr de passer partout et dans toutes les pièces et il retourne seul à sa base à la fin des sessions nettoyage ou lorsqu'il n'a plus de batterie. Une fois à sa base, il se vidange tout seul et nettoie sa serpillière afin d'assurer un nettoyage sain.

En prime, il se recharge 30% plus vite et propose une aspiration de 5100Pa. Rien ne lui résiste donc ! Il peut aussi se surélever pour passer sur vos tapis et s'adapter à toutes les décorations.

Pour le programmer, vous pouvez utiliser l'application dédiée, mais aussi la commande vocale.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.