Grosse chute de prix pour les écouteurs Devialet Gemini chez la Fnac

On a trouvé chez la Fnac une paire d'écouteurs sans fil Devialet Gemini à prix cassé ! Découvrez ci-dessous tous les détails de cette offre.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Grâce à la Fnac, vous pouvez profiter d'une toute nouvelle génération d'écouteurs sans fil, et ce, sans vous ruiner ! En ce moment, l'enseigne vous propose en effet les écouteurs sans fil Devialet Gemini avec une réduction exclusive de -22%.

Vous pouvez ainsi vous les procurer pour seulement 179,99€ au lieu de 229,99€. Pour moins de 180€, vous profitez ainsi de ces écouteurs, mais aussi de 2 cadeaux Fnac :

4 mois d'abonnement offerts pour Deezer Premium ou Famille.

1 mois d'abonnement offert pour BrutX.

La réduction active du bruit et un son d'exception

Les écouteurs Devialet Gemini font clairement partie d'une nouvelle génération d'écouteurs sans fil. Ils vous permettent de profiter de tous vos contenus audio favoris tout en vous coupant des bruits extérieurs que vous ne souhaitez pas entendre, et ce, pour un prix abordable. Leur logiciel a été mis à jour en avril de l'année dernière et ils sont le fruit de 15 ans de recherche et développement. Vivez votre vie nomade sans vous poser de questions.

Sur leur fiche technique, on trouve de nombreuses technologies pointues comme l'Ear Active Matching (EAM) qui permet une écoute immersive. Le mode Transparence intelligent, vous pouvez vous couper des bruits extérieurs, mais continuer d'entendre les sons importants comme les annonces dans les transports en commun.

Côté autonomie, ils proposent 24 heures d'autonomie. Vous pouvez ainsi écouter vos contenus toute la journée, et même le lendemain, sans craindre de coupure. Enfin, ils sont certifiés IPX4 et résistent à la poussière et aux éclaboussures.

Pour en savoir plus sur les écouteurs et sur cette offre, rendez-vous vite chez la Fnac.