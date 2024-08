Grosse baisse de prix sur le Samsung Galaxy A54 5G chez AliExpress !

Découvrez l'offre du jour sur AliExpress : le Samsung Galaxy A54 5G avec une réduction de -38%, le rendant disponible pour moins de 300€. Une opportunité à ne pas manquer pour les amateurs du constructeur coréen.

AliExpress frappe fort avec une réduction spectaculaire sur le Samsung Galaxy A54 5G : une remise de -38% permettant au smartphone milieu de gamme d'être proposé à un prix inédit. Le Samsung Galaxy A54 se retrouve ainsi sous la barre des 300€, une occasion idéale pour ceux qui recherchent un appareil performant sans se ruiner.

En vous rendant dès maintenant chez AliExpress, vous pouvez ainsi vous procurer le smartphone pour seulement 251,18€ au lieu de 408,57€. Cette baisse de prix de -38% représente une aubaine pour les consommateurs en quête d'un smartphone alliant performance, design et connectivité avancée.

Un smartphone polyvalent et autonome

Le Samsung Galaxy A54 5G se distingue par ses caractéristiques techniques robustes, en faisant un choix pertinent pour une large gamme d'utilisateurs. Doté d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces, il offre une résolution Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, garantissant des images claires et vibrantes. Les amateurs de vidéos et de jeux apprécieront la fluidité de l'affichage, rendue possible par un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot, ce smartphone embarque un processeur Exynos 1280 couplé à 6 Go de RAM, assurant une utilisation fluide et réactive même en multitâche. Cette configuration permet de profiter pleinement des applications exigeantes et des jeux récents sans ralentissement. De plus, le stockage interne de 128Go, extensible via microSD, offre une grande capacité pour toutes vos données personnelles et professionnelles.

Le Samsung Galaxy A54 5G n'est pas en reste côté photographie. Il intègre un module caméra triple avec un capteur principal de 50 MP, accompagné d'un ultra grand-angle de 12 MP et d'un capteur macro de 5 MP. Cette configuration permet de capturer des clichés détaillés et lumineux, même en conditions de faible luminosité. Les amateurs de selfies apprécieront également la caméra frontale de 32 MP, idéale pour des portraits nets et des appels vidéo de qualité.

L'autonomie est un autre point fort du Samsung Galaxy A54 5G grâce à sa batterie de 4500 mAh. Elle permet une utilisation prolongée sans avoir à se soucier de la recharge fréquente. De plus, la technologie de charge rapide de 25 W permet de récupérer rapidement de l'énergie, vous offrant ainsi plus de flexibilité au quotidien.

Tout savoir sur le Galaxy A54 à -38%

Avec ses solides caractéristiques techniques, son autonomie généreuse et ses capacités photographiques, ce modèle est une option idéale pour ceux qui recherchent un appareil polyvalent et fiable. Ne laissez pas passer cette offre et équipez-vous du Samsung Galaxy A54 5G à un prix imbattable.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.