Grosse baisse de prix pour le Xiaomi Redmi Note 12 Pro chez AliExpress !

Pour son anniversaire, Aliexpress a décidé de casser le prix du smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro. On vous détaille plusieurs offres dans cet article.

Pour l'anniversaire d'AliExpress, vous pouvez profiter de prix minis sur de nombreux produits, et ce, jusqu'au 27 mars prochain à 8h59. Pendant cette semaine, AliExpress dévoile chaque jour de nouvelles pépites à prix cassé ! Aujourd'hui, on a trouvé le Xiaomi Redmi Note 12 disponible pour seulement 299,98€ au lieu de 429,98€ grâce au code promo exclusif AEFR80.

Très efficace, le Xiaomi Redmi Note 12 propose des performances intéressantes, particulièrement pour sa gamme de prix. Il est doté d'un processeur Dimensity 1080 High Energy Efficiency pour une efficacité énergétique optimale et une meilleure autonomie de sa batterie. Celle-ci propose d'ailleurs 5000mAh et peut ainsi tenir plusieurs jours sans problème. Le smartphone propose en prime la charge 67W.

Côté photo, il propose une caméra principale de 50Mp avec un ultra grand angle de 8Mp et un Macro de 2Mp. Son module photo s'accompagne d'une technologie d'imagerie phare IMX766 pour plus de lumière et une mise au point très rapide. Il bénéficie également d'algorithmes avancés pour des photos toujours réussies, même dans les pires conditions.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ également à prix cassé

Pendant sa semaine anniversaire, AliExpress casse aussi le prix du Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ pour tout ceux qui souhaitent profiter d'encore plus de services avec leur smartphone.

Juqu'au 27 mars prochain, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ est ainsi disponible pour seulement 369,98€ au lieu de 499,98€ avec le code promo AEFR80.

Il est doté d'un écran de 6,67 pouces FHD+ AMOLED avec une taux de rafraîchissement de 120Hz et une puce centrale Dimensity 1080. Il peut aussi intégrer jusqu'à 12Go de RAM. Côté performances, il n'y a donc rien à redire sur le smartphone qui peut clairement tout faire ou presque.

On félicite également sa batterie de 5000mAh avec l'Hypercharge de 120W. Il peut ainsi être chargé à 66% en seulement 5 minutes ! Difficile de demander mieux…

Précisons en prime qu'en commandant l'un de ces smartphones chez AliExpress, vous les recevez sous 3 jours. Ils sont de plus expédiés gratuitement depuis la France métropolitaine.

