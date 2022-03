Grosse baisse de prix pour le Samsung Galaxy S20 FE chez Darty

Il est n°1 des ventes en ce moment chez Darty et ce n'est pas pour rien : le Samsung Galaxy S20 FE 5G est disponible à moins de 500€ ! Retrouvez les détails de l'offre dans cet article.

Découvrir le Galaxy S20 FE 5G chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d'une offre exceptionnelle : le Samsung Galaxy S20 FE Bleu 5G 128Go à seulement 499€ au lieu de 549€. Une réduction de 50€ à ne pas manquer pour ce smartphone qui séduit le grand public depuis maintenant quelques temps.

Et parce que les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, Darty propose également le Samsung Galaxy S20 FE 4G à prix cassé. Ceux qui ne souhaitent pas profiter du nouveau réseau mobile peuvent ainsi économiser encore plus d'argent et se procurer le smartphone pour seulement 449€ au lieu de 559€, soit une réduction de 110€ !

Découvrir le Galaxy S20 FE 4G chez Darty

Le Galaxy S20 FE : un écran fluide, des photo lumineuses et 6Go de RAM

Si cette offre a autant de succès depuis quelques semaines, ce n'est pas pour rien. Le Samsung Galaxy S20 FE propose en effet des prestations haut de gamme qu'il est rare de trouver à moins de 500€. Il propose notamment un grand écran ultra fluide Infinity 6,5″ Full HD avec une résolution 2400×1080 et une fréquence d'affichage de 120Hz.

On retrouve également sur le smartphone un stockage de 128Go et 6Go de RAM interne pour des performances au top.

Côté photo, il propose des clichés lumineux aussi bien de jour que de nuit grâce à son triple capteur arrière qui inclut un capteur principal de 12Mp, un capteur ultra grand angle de 12Mp et une zoom hybride x3 de 8Mp. Il propose également la technologie Space Zoom x30.

Pour vous procurer le smartphone à prix mini, vous n'avez pas une minute à perdre. Rendez-vous de suite sur le site de Darty.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.