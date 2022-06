Grève des transports : les applications à installer pour les contourner

Les grèves perturbent souvent les transports en commun, que ça soit les bus, les tramways ou encore les trains. Il existe des applications qui vous permettent de contourner les problèmes. Pour éviter la panique des éventuels retards, voici notre sélection des meilleures applications à installer en cas de grève des transports.

Les grèves sont souvent source d’ennuis pour les usagers. Le réseaux des transports en commun se retrouve rapidement paralysé et les déplacements sont alors rendus très difficiles. Même si le télétravail est aujourd’hui possible dans de nombreuses entreprises, certains usagers ne peuvent pas faire autrement et doivent alors trouver un plan B. Des applications mobiles vous permettent de trouver rapidement une solution en vous indiquant en temps réel l’état du trafic et en vous proposant les meilleurs itinéraires. Découvrez les meilleures applications pour éviter la galère des transports.

Quelle application installer pour éviter les grèves des transports ?

Bonjour RATP

Bonjour RATP est une application indispensable à Paris et en Île-de-France. En cas de problème de circulation, la RATP mobilise tous ses canaux de diffusion pour informer ses usagers sur l’état du trafic. C’est également le cas pour les grèves. L’application donne rapidement les informations sur les perturbations du réseau pour chaque ligne. Bonjour RATP peut vous proposer le meilleur itinéraire en prenant en compte ces perturbations.



L’Assistant SNCF (SNCF Connect)

L’Assistant SNCF vous informe également des éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer sur votre trajet. L’application dispose des mêmes informations que la RATP pour les déplacements par les transports publics à Paris et en Île-de-France mais ne s’arrête pas à la région parisienne. Avec l’Assistant SNCF, vous obtenez des informations concernant l’état de la circulation ferroviaire en temps réel, que ça soit pour les TGV INOUI, OUIGO, Intercités, TER, Thalys, Eurostar ou encore les TGV Lyria. Mais en 2022, l’Assistant SNCF va progressivement disparaître pour passer progressivement le relais à la nouvelle application SCNF Connect.



Citymapper

Citymapper fait partie des applications les plus utiles à avoir sur son smartphone. L’application vous accompagne dans vos déplacements en France ou à l’étranger, que ça soit à pied, à vélo en libre-service, en voiture ou encore avec les transports en commun, Citymapper figure parmi les indispensables pour calculer en temps réel le trajet le plus rapide pour rejoindre votre destination ainsi que le coût.

Moovit

Tout comme Citymapper, Moovit propose des itinéraires à travers le monde entier. Vous pouvez ainsi retrouver les meilleurs itinéraires dans plus de 1400 villes à travers 80 pays. Moovit vous fournit en temps réel des cartes gratuites et des instructions de voyage pour vous aider à vous déplacer. L’application tient compte des positions GPS des utilisateurs pour calculer les éventuels retards. Moovit propose aussi des itinéraires à vélo.

Transit

L’application Transit fonctionne dans plus de 200 villes dans le monde. C’est un véritable guide tout au long du trajet en temps réel. Elle permet de suivre l’avancée des bus, des métros et indique également la présence de taxis, mais aussi des taxis, d’un Uber, des vélos, trottinettes et voiture en libre-service. C’est idéal pour trouver les meilleures options en cas de grève.

Google Maps

Google Maps est bien évidemment une application indispensable pour calculer des itinéraires. Grâce à la localisation GPS, l’application vous permet de trouver l’itinéraire le plus adapté, que ça soit avec les transport en commun, à vélo, en voiture ou à pied. Google Maps indique en temps réel la durée du trajet et les éventuels ajustements pour réduire votre temps de trajet.

Waze Navigation et Trafic

Le trafic routier augmente souvent les jours de grève. Waze est une application communautaire qui permet d’indiquer le meilleur itinéraire à partir des informations renseignées par les autres utilisateurs. L’application est capable de s’adapter pour trouver des itinéraires bis et réduire ainsi le temps passé dans les embouteillages.

Geovelo GPS

Par temps de grève, si vous décidez de renoncer aux transports en commun, vous pouvez toujours opter pour le vélo. Geovelo GPS est une application qui vous permet de trouver les meilleurs itinéraires adaptés, sécurisés et optimisés pour les déplacements à vélo. Il vous permet également de calculer votre temps de trajet. À la manière de Waze, des alertes vous préviennent en cas de dangers potentiels comme les nids-de-poule, les pistes cyclables effacées ou encore les éventuels obstacles signalés par les autres utilisateurs.

BlaBlaCar

En cas de grève des transports, la voiture peut être une solution sur les longues distances. Si vous n’avez pas de voiture, BlaBlaCar peut vous permettre de trouver facilement un covoiturage ponctuel pour faire votre trajet pendant les jours de grève. Si vous avez une voiture, proposer vos sièges libres sur BlaBlaCar permet de limiter les bouchons sur la route car les autres conducteurs pourront laisser leur voiture au garage. C’est aussi une solution plus économique pour tous puisque les frais du voyage sont partagés entre plusieurs personnes

Quelle alternative en cas de grèves des transports en commun ?

Comme on a pu le voir, en cas de grève des transports en commun, plusieurs solutions sont possibles. L’idéal est de limiter les déplacements en favorisant le télétravail par exemple. Mais travailler de la maison n’est pas toujours possible, soit parce que l’entreprise ne le permet pas, soit parce que la nature de votre travail rend le télétravail impossible. Par ailleurs, d’autres motifs peuvent vous pousser à emprunter les transports en commun.

Si le télétravail n’est pas possible chez vous parce que votre connexion internet n’est pas suffisamment bonne ou que vous n’avez pas de bureau approprié, vous pouvez toujours opter pour du coworking à proximité de votre domicile. Dans les grandes villes, ces espaces partagés dédiés au travail peuvent être loués à l’heure, à la journée ou au mois.

Si vous devez impérativement vous déplacer, essayer de privilégier des itinéraires alternatifs. Pour cela, les applications conseillés dans ce guide peuvent vous aider à trouver le meilleur itinéraire. Vous pouvez ainsi prendre une ligne moins impactée en vérifiant les temps de trajet en temps réel, vous déplacer à vélo, en voiture ou en co-voiturage. Avec un peu d’organisation et les bonnes applications installées sur votre smartphone, vous allez pouvoir plus simplement contourner les désagréments causés par les grèves.

