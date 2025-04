Un smartphone avec écran OLED 120 Hz, grosse batterie et recharge rapide pour 200 euros, est-ce vraiment possible ?

L'Oppo K13 est un nouveau smartphone à bas prix qui ravira ceux qui cherchent avant tout un écran décent, une bonne autonomie et une recharge rapide. Pour les utilisateurs qui veulent une qualité photo supérieure et de meilleures performances, il faudra aller voir ailleurs.

Oppo vient de lancer un nouveau smartphone misant tout sur le rapport qualité-prix : l'Oppo K13. Il se distingue par un écran AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le lecteur d'empreintes pour authentification biométrique est positionné sous la dalle.

L'autre grand point fort du smartphone concerne sa batterie. L'Oppo K13 embarque un accumulateur d'une capacité impressionnante de 7 000 mAh, ce qui devrait assurer une autonomie importante au mobile. Le constructeur intègre en outre une recharge rapide d'une puissance jusqu'à 80 W, qui permet de charger complètement la batterie en moins d'une heure.

L'Oppo K13 fait des concessions sur la photo et les performances

Jusqu'ici, c'est un sans-faute pour cette gamme tarifaire. Mais bien sûr, Oppo a dû réaliser des sacrifices pour proposer un appareil financièrement abordable. Et cela commence avec le choix d'une puce Snapdragon 6 Gen 4, un SoC certes récent de Qualcomm, mais qui offre des performances bien en deçà de ce que l'on peut observer sur les segments milieu et haut de gamme. Le cerveau de l'Oppo K13 est loin d'être un foudre de guerre. Les 8 Go de RAM sont quant à eux convenables.

La partie photo est l'autre aspect majeur qui est négligé sur cet appareil. On n'attend pas grand-chose du (petit) capteur principal de 50 MP, f/1.9, équivalent 27 mm. Les attentes sont encore moins élevées en ce qui concerne la deuxième optique, un objectif de 2 MP dédié à la profondeur de champ, dont la présence ne sert qu'à dire que l'Oppo K13 dispose d'un double capteur photo. La marque promet des fonctions IA pour améliorer les capacités de l'appareil photo, mais il n'est pas sûr que la puissance de la puce soit suffisante pour obtenir des résultats vraiment pertinents.

Reste que pour certains usages, ce smartphone peut faire l'affaire si vous n'avez pas besoin des meilleures performances ou d'une bonne caméra. L'Oppo K13 se décline dans les coloris noir et violet. La version 128 Go de stockage est vendue l'équivalent de 185 euros en Inde, celle à 256 Go est affichée à 205 euros. L'appareil sera disponible le 25 avril en Inde et aura droit à une sortie internationale un peu plus tard. On ne sait pas si la France sera concernée.