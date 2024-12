Grâce à ce nouveau protocole, recharger votre voiture électrique sera aussi simple que faire le plein

La recharge des voitures électriques est souvent source de frustration avec des systèmes complexes et peu pratiques. Un nouveau protocole universel pourrait bientôt simplifier radicalement cette étape et rendre l’utilisation des bornes bien plus intuitive.

En France, recharger un véhicule électrique peut rapidement devenir un casse-tête. Chaque opérateur de bornes, comme Ionity, TotalEnergies ou Freshmile, propose ses propres solutions d’accès, impliquant souvent des applications, des cartes ou des abonnements spécifiques. Les marques de véhicules comme Tesla, grâce à son réseau Supercharger, offrent déjà un processus simplifié où le véhicule est automatiquement reconnu, mais ce confort reste limité à certains constructeurs. D’autres fabricants, comme Mercedes et Volkswagen, adoptent progressivement la norme ISO 15118 pour offrir un service similaire, mais la fragmentation des réseaux et des technologies rend cette tâche encore inégale.

Aux États-Unis, un nouveau protocole baptisé “Plug-and-Charge” est en préparation pour rendre la recharge aussi simple que de brancher une prise. Développé en collaboration avec des constructeurs comme Ford, Tesla, et BMW, ainsi que des opérateurs comme Electrify America et ChargePoint, ce système repose sur un standard international, ISO 15118, déjà partiellement adopté. Avec ce derniere, le véhicule communique directement avec la borne, gérant à la fois l’authentification et le paiement sans intervention manuelle. Ce projet, soutenu par le gouvernement américain, vise un déploiement national à partir de 2025.

Le protocole “Plug-and-Charge” unifie la recharge des véhicules électriques

Le système “Plug-and-Charge” promet de transformer la vie des conducteurs de véhicules électriques. Concrètement, il suffira de brancher son véhicule à une borne compatible pour que celle-ci l'identifie automatiquement, vérifie les informations de paiement enregistrées et commence la recharge. Plus besoin d’applications spécifiques, de cartes ou d’autres démarches souvent laborieuses. Ce processus repose sur une “liste de confiance” qui certifie les constructeurs, opérateurs et équipements respectant les normes de sécurité et d’interopérabilité.

Outre la simplicité, cette technologie ouvre la voie à des avancées majeures comme la recharge bidirectionnelle. Cette dernière permet aux véhicules de restituer de l’énergie au réseau en période de forte demande. Si son adoption par les opérateurs reste essentielle, le protocole “Plug-and-Charge” pourrait devenir un standard mondial, éliminant les barrières actuelles entre les réseaux. En France, où le marché reste fragmenté, un tel système pourrait encourager davantage d’automobilistes à passer à l’électrique et harmoniser les pratiques à l’échelle européenne. Une évolution attendue par tous les conducteurs fatigués des complications actuelles.