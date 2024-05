6G : des scientifiques ont découvert comment booster le débit des smartphones en ville, une révolution est en marche

Une avancée pourrait révolutionner les communications sans fil : la capacité à courber les ondes à haute fréquence. Des chercheurs ont trouvé le moyen de faire contourner ces signaux autour des obstacles. Cette découverte ouvre la voie à des réseaux 6G ultra-rapides qui n'auraient pas besoin de voir directement leurs cibles pour fonctionner.

Les réseaux 6G utiliseront des fréquences dans la gamme sub-terahertz, spécifiquement entre 100 GHz et 300 GHz. Ces fréquences sont nettement plus élevées que celles utilisées pour la 5G et se situent juste en dessous du spectre de la lumière infrarouge, très proche de la lumière visible. Cette proximité avec le spectre visible signifie que les ondes sont plus courtes et peuvent transporter des données à des vitesses extrêmement élevées. Toutefois, elles sont aussi plus susceptibles d'être bloquées par des obstacles physiques.

Les réseaux de télécommunication modernes, à partir de la 5G, nécessitent donc que les appareils soient visibles entre eux pour fonctionner correctement. Cependant, une équipe de chercheurs de l’université George Rice Brown, aux Etats-Unis, a développé une technologie qui pourrait changer cette situation. Ils ont créé un dispositif capable d'adapter les ondes à haute fréquence émises pour qu'elles puissent contourner les obstacles. Cette innovation pourrait éliminer le besoin d’avoir à aligner les émetteurs et récepteurs pour transmettre des données.

Des scientifiques ont découverts comment courber la lumière pour augmenter le débit de la 6G

Une étude récente explique comment les signaux dans la bande des terahertz, utilisés pour la 6G, peuvent être redirigés pour contourner des obstacles tels que des bâtiments. Cette technique innovante permet d'ajuster leur trajet en temps réel, assurant ainsi une transmission de données continue et fiable. Par exemple, un téléphone dans une ruelle étroite pourrait toujours recevoir des signaux rapides et clairs, même sans ligne de vue directe avec l'antenne, grâce à cette capacité à les courber.

La 6G, prévue pour être déployée autour de 2030, promet des vitesses de transfert de données allant jusqu'à un térabit par seconde. Ce qui serait près de 500 fois plus rapide que les vitesses moyennes de la 5G que nous connaissons. Les avancées permettant de contourner les obstacles directement avec des signaux de haute fréquence courbés pourraient transformer radicalement l'architecture des réseaux cellulaires. Cela réduirait le besoin d'équipements tels que les antennes placées sur les toits de nombreux bâtiments.

Bien que cette technologie soit encore en phase de développement, les implications pour des réseaux Wi-Fi de prochaine génération sont particulièrement prometteuses. Par exemple, dans un environnement de bureau dense où les murs et les meubles peuvent obstruer les signaux, la capacité de courber les ondes pourrait assurer une connexion stable et rapide sans nécessiter plusieurs répéteurs ou points d'accès supplémentaires.

Source : nature