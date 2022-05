Google veut mettre fin aux mots de passe, le Bitcoin s’approche des 40 000 dollars, c’est le récap

Le Bitcoin recommence à grimper après une phase de stagnation, les utilisateurs d’Android conduisent mieux que les adeptes de l’iPhone et Google veut mettre fin aux mots de passe sur Android, c’est le récap du 5 mai 2022 !

C’est l’heure du grand récap du 5 mai 2022. Une journée relativement calme en actus tech, mais cela ne signifie pas qu’il ne s’est rien passé ! Aujourd’hui, nous avons Google qui veut la peau des mots de passe, une étude qui montre que les utilisateurs Android conduisent mieux que les adeptes d’iPhone et le cours du Bitcoin qui remonte un peu.

Le Bitcoin remonte un peu vers les 40 000 dollars

Le cours du Bitcoin entame une petite remontée après quelques semaines de stagnation. Dérivant entre les 35 000 et les 39 000 dollars, la cryptomonnaie monte tout doucement, atteignant presque les 40 000 dollars. Si nous sommes loin du record absolu (69 000 dollars), ce réveil est encourageant pour les investisseurs. Cependant, rien n’indique que le cours ne va pas redescendre brutalement dans les prochains jours. On rappelle que le cours du Bitcoin est très lié à l’indice boursier.

Les fans d’Android sont de meilleurs conducteurs que les utilisateurs d’iPhone

Aujourd’hui, on fait des études, parfois loufoques, sur tout et n’importe quoi. La dernière en date a été réalisée par le comparateur d’assurance Jerry. Ses conclusions sont claires : les utilisateurs de smartphones Android conduisent bien mieux que les possesseurs d’iPhone, et ce qu’importe l’âge ou la catégorie sociale. Le fait est que les utilisateurs d’iPhone sont plus souvent distraits par leur téléphone. Une étude… curieuse.

Google veut la mort des mots de passe

Les mots de passe font partie de nos vies. Google veut y mettre fin dès l’année prochaine sur Chrome et Android. L’idée est de remplacer tous les mots de passe existants par des alternatives, comme une empreinte digitale ou encore un code PIN. Une manière de renforcer la sécurité de vos données personnelles, mais aussi de vous faciliter la vie. Nous avons tous été agacés de ne pas retrouver un identifiant qu’on pensait avoir pourtant parfaitement mémorisé…

