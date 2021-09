Google veut afficher le CV de chaque site pour lutter contre les fakes news

Google propose depuis quelques mois une fonction « à propos de ce résultat » dans sa version en langue anglaise. Elle va prochainement être améliorée afin d’aider l’utilisateur à analyser une source qu’il n’a jamais vu auparavant. Une manière de lutter contre les fake news.

Les fake news sont un véritable fléau et les géants de la Silicon Valley cherchent à les combattre avec différents outils. Il y a quelques mois, Google a introduit la fonction « à propos de ce résultat » (About this result) sur sa version en langue anglaise.

Lorsque vous tombez sur un site d’information dans Google Search, cliquer sur les trois petits points vous donne des infos sur cette source. Une fenêtre vous affiche un texte issu de Wikipédia pour vous renseigner sur le site que vous consultez. Pratique si vous ne le connaissez pas.

Cette fonctionnalité va être enrichie, a annoncée Google. Désormais, l’onglet affichera en plus le « à propos » du site, donc la manière dont il se présente lui-même à ses lecteurs. De plus, différentes informations viendront enrichir la description, comme le type de site et surtout sa date de création. Vous saurez en un coup d’œil s’il s’agit d’un site historique ou d’un petit nouveau.

Google améliore son onglet pour lutter contre la désinformation

Un onglet « Autre » donnera aussi des informations sur cette source en provenance d’autres sites, afin de savoir comment il est jugé en général. Une bonne manière d'éviter de tomber par inadvertance sur un blog complotiste. Enfin, Google va étendre cette fonctionnalité à vos sujets de recherche, pour déterminer quelles sont les actus correspondantes et quelles sont les autres requêtes qui y mènent. Une manière de faire sortir l'utilisateur de ce qu’on appelle les bulles de filtres.

En tout cas, cet outil est une arme supplémentaire pour lutter contre la désinformation, à condition bien sûr que l’utilisateur y mette du sien. Pour l’instant, il n’est accessible que sur la version anglaise du moteur. De même, seuls les sites américains et britanniques en bénéficient. Nul doute que dans les mois qui viennent, cela arrivera pour la version francophone.