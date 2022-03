Google veut abandonner l’onglet Film et TV du Play Store sur Android

Google vient d’annoncer que l'application Google TV rassemblera bientôt tout ce qui concerne les films et la télévision, marquant ainsi la fin de l’onglet Film et TV que l’on pouvait trouver en bas du Play Store sur Android.

Si vous souhaitez acheter un film, une série ou encore une émission de télévision sur votre smartphone Android, vous deviez jusqu’à présent vous rendre sur la boutique d’applications Play Store de Google. Cependant, Google a annoncé que l’onglet consacré aux vidéos, nommé « Films et TV », serait bientôt supprimé au profit de la nouvelle application Google TV.

À partir du mois de mai de cette année, les films et émissions ne seront plus disponibles sur le Play Store. Si vous voulez acheter les derniers films du moment ou consulter votre bibliothèque personnelle, vous devrez vous rendre dans l’application Google TV.

L’onglet Films et TV va quitter le Play Store dans quelques semaines

Après le départ de l’onglet Films et TV, le Play Store n’abritera plus que 3 onglets différents : Jeux, Apps et Livres. Certains utilisateurs ont également droit à un onglet « Offres » qui propose des promotions sur des applications pouvant les intéresser, mais celui-ci n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs.

La transition du contenu vidéo vers l’application Google TV met en évidence la volonté de Google de mieux séparer ses différents services. Heureusement, le géant de Mountain View note que les utilisateurs devraient retrouver la même expérience que sur le Play Store sur la nouvelle application Google TV, pour que ceux-ci ne soient pas trop dépaysés. Les achats pourront également toujours être effectués à l’aide de Google Play Points ou de cartes cadeaux, même si les films ne se trouvent plus directement sur la boutique de Google.

Bien que Google TV soit devenu de plus en plus populaire auprès des utilisateurs de l’écosystème de Google grâce au déploiement de la nouvelle interface sur davantage de téléviseurs, il sera maintenant moins évident pour les utilisateurs qui ne connaissent pas Google TV de se procurer un film avec leur smartphone. Pour ne rien arranger, Apple TV a récemment supprimé la possibilité de louer ou d’acheter des films sur Android TV et Google TV.