Android TV : l’interface inspirée de Google TV débarque sur plus d’appareils

En février 2021, Google a commencé à déployer une nouvelle interface pour Android TV, inspirée notamment de Google TV. Cette UI propose notamment un onglet Découverte qui offre de nombreuses recommandations personnalisées. Or d'après le site XDA Developers, cette version commence à arriver sur un grand nombre de TV compatibles en Europe, au Brésil ou encore en Inde.

Alors qu'une première version bêta destinée aux développeurs d'Android 12 TV vient de faire surface, Google continue le déploiement de son interface inspirée de Google TV pour Android TV. Lancée en février 2021, cette nouvelle UI emprunte de nombreux éléments à Google TV, un OS qui a fait ses débuts sur le dernier Chromecast de la marque.

En premier lieu, la navigation se base désormais sur trois onglets, à savoir Accueil, Découvrir et Applications. L'onglet Découvrir reste la principale innovation de cette nouvelle interface. Elle met par exemple en avant les films et séries TV les plus recherchés sur le moteur de recherche de Google et propose surtout des recommandations personnalisées aux utilisateurs, basées sur vos goûts, vos préférences et votre historique de visionnage.

D'ailleurs, cet historique prend aussi bien en compte ce que vous regardez sur Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore YouTube. “L'onglet Découvrir rassemble des recommandations de films, d'émissions et de programmes télévisés en direct de toutes vos applications” précisait le communiqué de Google.

Google continue de déployer la nouvelle interface Android TV

Seulement, le déploiement de cette nouvelle interface s'est fait de manière progressive, et des mois après son lancement certaines régions du monde n'en profitent pas encore. Néanmoins, les choses vont s'améliorer comme l'expliquent nos confrères du site XDA-Developers. En effet, la mise à jour de l'interface Android TV est accessible depuis peu pour certains utilisateurs en Inde, au Brésil et dans plusieurs pays européens.

L'interface serait notamment accessible sur les téléviseurs OnePlus, sur quelques modèles de Xiaomi Mi Box ainsi que des TV TCL. Elle comprend tous les changements axés sur l'onglet Découverte évoqués plus haut, et intègre un menu au format carrousel qui affiche tous vos applications favorites. D'après les témoignages des utilisateurs sur Reddit, ces nouvelles modifications de l'interface seront déployées avec la dernière mise à jour de Android TV Home, l'application compagnon d'Android TV.