Google va rendre votre smartphone plus intelligent grâce à cette nouvelle fonction cachée dans son bouton d’alimentation

Google prépare une innovation qui pourrait rendre les smartphones Android encore plus intelligents. Une nouvelle fonctionnalité a été repérée, et son activation pourrait bien changer la façon dont vous interagissez avec votre téléphone au quotidien.

Sur Android, le bouton d’alimentation sert principalement à allumer, éteindre ou redémarrer un appareil. Avec le temps, Google lui a ajouté des raccourcis comme l’activation de Google Assistant ou l’accès rapide à certaines commandes. Désormais, une nouvelle fonctionnalité semble en préparation. Elle concernerait Gemini Live, l’outil d’intelligence artificielle de Google comparable à ChatGPT-4o, qui permet de converser avec une IA de manière fluide et naturelle. Grâce à lui, il est possible de poser des questions, demander des résumés ou encore obtenir de l’aide en temps réel.

Google cherche à rendre l’accès à Gemini Live plus simple et rapide. Aujourd’hui, pour interagir avec cette IA, il faut ouvrir une application ou utiliser un geste spécifique sur l’écran, ce qui peut parfois être contraignant. La firme de Mountain View semble vouloir proposer une alternative plus intuitive, directement intégrée au smartphone. Une mise à jour récente de l’application Google laisse penser qu’un raccourci encore plus pratique pourrait bientôt voir le jour.

Google ajoute une option pour lancer Gemini Live avec le bouton d’alimentation

Une analyse approfondie de la version 16.8.31 de l’application Google a révélé un nouveau réglage appelé “Launch Live”, situé dans les paramètres de Gemini. Ce réglage mentionne une fonctionnalité inédite : un appui long sur le bouton d’alimentation permettrait d’activer directement Gemini Live, sans passer par l’écran tactile. Cette nouveauté n’est pas encore disponible pour les utilisateurs, mais sa présence dans le code de l’application indique que la société la teste activement.

Jusqu’à présent, Google avait introduit un geste de balayage diagonal pour accéder rapidement à Gemini Live. Avec cette nouvelle option, l’assistant pourrait être lancé encore plus facilement, simplement en maintenant un bouton physique. Une telle intégration pourrait même remplacer Google Assistant sur certains smartphones, offrant ainsi une nouvelle manière d’interagir avec son téléphone. La marque n’a pas encore communiqué officiellement sur ce changement, mais il est probable qu’il arrive dans une future mise à jour d’Android.

Source : Android Authority