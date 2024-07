Google va offrir des abonnements gratuits à Gemini Advanced avec les Pixel 9 pour attirer plus d’utilisateurs

Les futurs Pixel 9 et Pixel 9 Pro de Google incluront des abonnements gratuits à Gemini Advanced. Cette nouvelle offre promet de rendre cette nouvelle série de smartphones encore plus attractive avec des fonctionnalités IA avancées.

Gemini est l'intelligence artificielle avancée de Google, intégrée dans de nombreuses applications phares comme Gmail, Google Docs, Sheets, et Drive. Elle est conçue pour améliorer la productivité et la créativité en offrant des fonctionnalités telles que l'aide à la rédaction, l'organisation des données et la création de contenu. Cette IA est en train de devenir omniprésente dans l'écosystème de la société. Avec le lancement des Pixel 9 et Pixel 9 Pro, l’entreprise va offrir aux utilisateurs sa version la plus puissante, Gemini Advanced.

Gemini Advanced est la version premium de l'IA de Google. Elle offre des capacités étendues et des fonctionnalités exclusives. Elle permet, par exemple, de créer des chatbots personnalisés, d'analyser et de gérer des contenus complexes, et d'offrir des recommandations basées sur des algorithmes avancés. Les utilisateurs peuvent bénéficier d'une assistance intelligente pour des tâches variées, allant de la gestion de leur emploi du temps à la création de présentations professionnelles.

Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro offriront des abonnements gratuits à Gemini Advanced

Selon les informations récentes, les modèles Pixel 9 Pro offriront une année d'abonnement gratuit à Gemini Advanced, tandis que le modèle Pixel 9 standard proposera six mois d'accès gratuit. Cette offre a été repérée grâce à une analyse approfondie du code de l'application Google, qui a révélé ces détails. Les modèles concernés incluent les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold et Pixel 9 Pro XL, tous prévus pour un lancement le 13 août. En intégrant cette technologie dans ses nouveaux appareils, Google vise à attirer plus d'utilisateurs en leur offrant des avantages liés à l'intelligence artificielle.

Les utilisateurs des Pixel 9 Pro bénéficieront d'une année complète d'accès gratuit à Gemini Advanced, leur permettant de profiter pleinement des capacités de cette IA. Les détenteurs du Pixel 9 standard auront droit à six mois d'accès gratuit, leur offrant une introduction aux fonctionnalités avancées de l'IA. Cette intégration a pour but de renforcer l'attrait des smartphones Pixel en ajoutant des fonctionnalités innovantes et pratiques.